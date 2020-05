Boston sin Maratón Deportes 29 de mayo de 2020 Redacción Por RUNNING

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La Maratón de Boston, una de las carreras más importantes de la temporada, fue cancelada ayer por primera vez en 124 años de historia, a raíz de la pandemia del coronavirus y luego de haber sido reprogramada de abril a septiembre. Las autoridades de la maratón, que se celebró históricamente pese a las épocas de guerra, tensión política interna y en condiciones climáticas desfavorables, tuvieron que ceder por primera vez para evitar la propagación.

La carrera, la más destacada y prestigiosa de los Estados Unidos, se celebraba anualmente desde 1897 y estaba originalmente programado para el 20 de abril, pero se pospuso en marzo y se reprogramó para el 14 de septiembre. La decisión fue adoptada por la Asociación Atlética de Boston y el alcalde Martin J. Walsh, quienes anunciaron que la maratón no tendrá lugar en 2020 como un evento "tradicional". Los organizadores tienen la intención de celebrar un maratón "virtual", con personas corriendo los 42,125 kilómetros de forma remota. Pero a medida que la gravedad de la pandemia creció, se hizo evidente que septiembre no era realista para una carrera que regularmente atrae a cientos de miles de personas. juntos.

"Si bien nuestro objetivo y nuestra esperanza es avanzar en la contención del virus y la recuperación de nuestra economía, este tipo de evento no sería responsable ni realista el 14 de septiembre o en cualquier momento de este año", anunció el alcalde Walsh en su cuenta en la red social Twitter.

La maratón de Boston tiene un campo de 30 mil corredores, la mayoría de los cuales califican para la carrera con un tiempo específico para cumplir con un estándar para su grupo de edad, además de la élite que incluye muchos atletas internacionales.