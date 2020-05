Seis países para el WTCR Deportes 29 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La serie mundial de Autos de Turismo publicó las competencias que desarrollará en el certamen que tendrá únicamente circuitos europeos, debido a las complicaciones logísticas para viajar a otros continentes, según reveló François Ribeiro, promotor de la especialidad.

La actividad se desarrollará entre septiembre y noviembre, presentándose en Austria, Eslovaquia, España, Alemania, Hungría e Italia, que se suma con el circuito de Adria.

"La prioridad siempre ha sido correr tantas carreras como sea posible para proteger el WTCR", manifestó François Ribeiro, el promotor de WTCR, sobre la reprogramación obligada de las competencias del calendario 2020 de la especialidad que tiene fecha de inicio en Salzburgring (Austria) el 12 y 13 de septiembre, y finalización el 14 y 15 de noviembre en el circuito de Adria, que es la novedad del certamen.

Además, el directivo francés señaló que se debe apuntalar laboralmente a cada uno de los involucrados en la actividad de la categoría. "Debemos también proteger los trabajos y proteger el deporte en un momento en que no hay una visibilidad clara en términos de cómo evolucionará la pandemia y qué decisiones tomarán los gobiernos".

Para las carreras fuera de Europa se requerían certezas que era muy incierto obtener", admitió. Con respecto a las pruebas asiáticas que estaban programadas en China, Macao, Malasia y Corea del Sur, donde se mantienen fuertes relaciones con los promotores locales, no se llevarán a cabo este año y serán reubicadas en el calendario 2021, al igual que la prevista en Vila Real, Portugal, que el año venidero festejará el 90 aniversario de la carrera.

Ribeiro explicó: "Los eventos en Asia representaron el 40 por ciento del calendario original. Para que el tramo de Asia siga adelante, la carga debe enviarse desde Europa a fines de julio. La pandemia ha causado una interrupción significativa en el movimiento internacional de carga, los horarios de vuelo han sido diezmados y no hay claridad sobre cuándo estos servicios funcionarán correctamente que restricciones".

Los argentinos Esteban Guerrieri, quien es subcampeón de WTCR, y Néstor Girolami, serán parte de la temporada integrando el equipo Honda Racing. De acuerdo a lo anunciado por la categoría, a excepción de las fechas de Salzburgring y Nürburgring, que tendrán dos carreras el fin de semana, el resto contarán con tres competencias.