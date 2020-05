"Ben Hur me hizo feliz como entrenador" Deportes 29 de mayo de 2020 Redacción Por BASQUETBOL, JULIO LAMAS

FOTO LALIGANACIONAL.COM.AR TODOS JUNTOS./ Aquel gran equipo benhurense que ganó Liga Nacional y Sudamericana.

El último lunes se cumplieron 15 años del título de Ben Hur en la Liga Nacional de Básquetbol, bajo la dirección técnica de Julio Lamas. Complementando la nota de ese día en nuestras páginas, resulta interesante aportar los siempre placenteros conceptos de quien fuera el estratega de ese logro histórico.

Ayer, el prestigioso entrenador pasó por un nuevo Instagram Live del sitio oficial de la LNB y dejó frases muy elogiosas de esos momentos. "Ben Hur me hizo feliz como entrenador porque se pasaban la pelota como los dioses. En el básquet el pase es la muestra de si un equipo juega bien o no, y la verdad es que fui muy feliz en ese periodo con Ben Hur de Rafaela. La satisfacción que tuve con ese equipo fue la más alta que uno puede tener", comentó el actual entrenador de la selección de Japón.

Luego agregó que "Acá en Ben Hur, lo primero es que los jugadores querían, querían pasarse la pelota, no se decía nada e iban cada vez más para arriba. Los jugadores hacían todo lo que yo les pedía, pero por eso te digo que los jugadores querían. Por eso el equipo es el que más efectividad tiene en la historia de la Liga con ese 86%. Lo que pasa es que ese equipo nuestro quería ganar todo... el hambre, la dedicación y el esfuerzo era todo lo que se podía tener", agregó el surgido en San Andrés.