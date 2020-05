Fortalecen la formación interactuando con los padres Región 29 de mayo de 2020 Redacción Por COLONIA BICHA

COLONIA BICHA. - En reciente parte de prensa remitido por la comuna local se hizo saber que los 79 alumnos que concurrían a la escuela N° 6082, "Martín Miguel de Güemes" siguen recibiendo las tareas al igual que la colación que le era servida a media mañana. Para subsanar las deficientes señales de telefonía móvil que dificulta el acceso a Internet, entregan las actividades impresas en papel.

“Cada 10 días entregamos las actividades en formato en papel a los padres, que deben pasar por la escuela a retirar las mismas, para que sus hijas e hijos lo hagan en la carpeta o el cuaderno de acuerdo al grado que está cursando”, comentó Miriam Feriger directora de la escuela N° 6082, "Martín Miguel de Güemes", quien señala además que al mismo tiempo, hacen entrega de los ingredientes necesarios para la preparación de la colación, que todos los días recibe el alumnado en la denominada “copa de leche”.

Más de la mitad de los alumnos viven en la zona rural, en algunos lugares no tienen acceso a Internet por no contar con señal, en otros por no tener carga prepaga, como así también en la zona urbana la señal de telefonía móvil es muchas veces escasa, “Veíamos que no podían descargar los videos o no tenían saldo en la tarjeta, entonces decidimos entregar las actividades en formato papel, esto además nos permite trabajar mejor con la corrección, además que no tienen que copiar tanto los chicos. Por otra parte hay familias que tienen tres o cuatro hijos con un solo teléfono de los padres quienes por las tareas rurales, muchas veces están el mayor tiempo en el campo, entonces es más fácil para que puedan completar las actividades y estudiar”, explicó.

La directora Miriam Feriger, es la única que está radicada en Colonia Bicha, mientras que las maestras viven en Morteros, Las Palmeras, Colonia Vignaud, Sunchales, Colonia Aldao y Colonia Bossi, por lo que ninguno puede llegar a la escuela por no poder circular, así que la directora recibe en su correo electrónico el material por cada área de la totalidad de los grados para ser impresos y fotocopiados y con la colaboración de la portera van armando los juegos para cada alumno y alumna, como así también los cuardenillos que recibieron del gobierno nacional. “Los mismos van acompañados con una explicación fácil de entender para que a los padres le sea más fácil y cuando tienen alguna duda, envían la misma y se le manda la respuesta brindada por la maestra”, puntualizó y dijo que a través de un vídeo las maestras le habla a los chicos y valoran el esfuerzo de los padres.

Por otra parte comentó que los trabajos que realizan los chicos, vuelven a la escuela para su corrección que después son devueltos a los padres para que vayan viendo los avances, para “esta actividad contamos con la colaboración del presidente comunal, Adolfo Ferrero para hacer llegar a los docentes el mismo, ya que como les comenté, no viven en Colonia Bicha”.

En cuanto a la respuesta del alumnado, la directora de la escuela se mostró satisfecha, ya que en su mayoría cumplen con las tareas, “Cuando alguien no la entrega o no viene a retirar el material nos comunicamos con los padres para saber que está pasando y lo vamos a resolviendo. Sabemos que no es igual como cuando asisten al aula, pero con un trabajo diferente al que planificamos, tratamos que puedan ir aprendiendo, que puedan aprovechar lo que se está haciendo y cuando regresen al aula, iremos viendo como adecuamos el proceso enseñanza – aprendizaje para que puedan culminar con un buen nivel”.