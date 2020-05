Pagan 60% del salario Locales 29 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La Municipalidad efectuará hoy la transferencia del 60% del salario correspondiente al mes de mayo a todo su personal, pero no así a todos los integrantes del gabinete, desde el intendente hasta secretarios que cobrarían en la segunda semana de junio -concejales también-. Así lo confirmó el jefe de Gabinete y Modernización, Marcos Corach, en declaraciones a LT28 Radio Rafaela y tal como había publicado este Diario en su edición del miércoles sobre el pago desdoblado.

De todos modos, no está claro cuando se cancelará el resto de los sueldos. El Ejecutivo pretendía hacerlo el 10 de junio pero desde el SEOM reclamaron que se efectivice el 6 de junio y que si no se cumplía se convocaría a un paro de actividades para el lunes 8 de junio. La cuestión todavía no está cerrada más allá de que Corach se quejó por cierta falta de flexibilidad del gremio a la vez que pidió comprensión ante la brusca caída de ingresos que sufre el Tesoro municipal.

La ciudad de Santa Fe anunció que pagará el 100% del salario a los municipales este sábado.