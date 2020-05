Bundesliga: nueva fecha Deportes 29 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Este viernes se pone en marcha un nuevo capítulo de la Bundesliga de Alemania. El programa completo: La fecha 29: Viernes 29/05: 15.30hs Freiburg vs Leverkusen. Sábado 30/05: 10.30hs Mainz vs Hoffenheim, Schalke 04 vs Werder Bremen, Hertha vs Augsburg, Wolfsburgo vs E. Frankfurt, 13.30hs Bayern Munich vs Dusseldorf. Domingo 31/05: 10.30hs Borusia Monchengladbach vs Unión Berlin, 13.00hs Paderborn vs Borussia Dortumnd. Lunes 01/06: 15.30hs Koln vs Leipzig.