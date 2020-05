Matías Lammens: "La vuelta del fútbol parece lejana en el país" Deportes 29 de mayo de 2020 Redacción Por EFECTO CORONAVIRUS

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, señaló ayer que "parece lejana" la posibilidad de "pensar en protocolos para que vuelva el fútbol" en medio de la pandemia de coronavirus.

"Hoy pensar en protocolos para que vuelva el fútbol parece lejano. La situación en AMBA es compleja, en algunas cosas hemos retrocedido", señaló el funcionario en declaraciones al Destape Radio.

Sin embargo, sostuvo que "no es una locura que lo equipos de Capital jueguen en otras provincias" donde la situación por la propagación de Covid-19 esté más controlada, aunque remarcó que "eso no es una facultad del Estado Nacional", sino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En ese sentido, Lammens afirmó: "Si la AFA tomó esa decisión, tiene que consultarnos sobre las condiciones sanitario".

"Venimos hablando con el ministro de Salud (Ginés González García) para que las actividades deportivas se vuelvan a practicar, no solamente el fútbol", añadió el ex presidente de San Lorenzo.

Por otra parte, este miércoles, en diálogo con Cadena 3, el integrante del Gabinete del mandatario Alberto Fernández confirmó que "varías categorías del automovilismo presentaron sus protocolos", que serán evaluados este fin de semana.

"Entiendo la ansiedad de quienes quieren ver fútbol y automovilismo. Son las dos pasiones argentinas. Pero también pedimos paciencia, porque queremos privilegiar la salud de todos", indicó.

En la misma línea, el ministro de Turismo y Deportes concluyó: "Si somos responsables y estrictos en ese sentido, lograremos aplanar la curva y evitar las muertes. Uno ve lo que sucede en países vecinos, evidencia que vamos por el buen camino".