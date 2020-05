Repudio al fallo de la Justicia cordobesa Locales 29 de mayo de 2020 Redacción Por El Concejo aprobó un Proyecto de Declaración presentado por el justicialismo, rechazando la medida adoptada por la justicia cordobesa en la que imputó a dos médicos de la localidad de Saldán por el delito de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

El bloque de concejales del Partido Justicialista, expresó un repudio a la criminalización de los profesionales de la salud, mediante un proyecto de declaración que fue aprobado este jueves en sesión del concejo Municipal.

“Repudiamos el fallo porque entendemos que en contexto de una pandemia causada por un virus que se manifiesta asintomáticamente en un 30%, y donde uno de los profesionales se realizó en forma voluntaria el hisopado, sorprendiéndose del resultado, la investigación no llegó ni siquiera al paciente cero, es decir que no se sabe si el médico contagió a los adultos mayores o fue al revés”, expresaron los concejales del bloque.

Y continuaron señalando que “si bien en Rafaela no se han vivido situaciones de violencia o rechazo hacia los profesionales de la salud, como sí ocurrió en otros lugares del país, en momentos como estos, sin lugar a dudas hay que apoyar a todo el personal esencial no sólo con aplausos, sino también con el respeto social y el resguardo. “Nos solidarizamos con los profesionales de la salud”.



EL FALLO

Cabe recordar que los médicos, Lucas Figueroa y Marcelo Santiago Lázaro, que estaban a cargo del geriátrico de Córdoba donde se produjeron 65 contagios de Covid-19, fueron imputados por la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES). Ambos son considerados responsables del crimen de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, previstos en los artículos 45 y 202 del Código Penal, y a Lázaro, que cumplía el rol de Director Médico de la Residencia Geriátrica Santa Lucía, se le sumó el agravante de enfermedad y muerte, en calidad de autor.