Imponente movilización de los gimnasios y gastronómicos pidiendo mayor flexibilización Locales 28 de mayo de 2020 Redacción Por En una caravana que arrancó frente a la Catedral San Rafael y que recorrió algunas cuadras con bocinazos que se hicieron escuchar, propietarios, encargados de gimnasios, profesores particulares e integrantes de grupos de running pidieron poder trabajar. Se sumaron a la protesta, empresarios gastronómicos.

FOTO M. LIOTTA RUIDOSA MANIFESTACION. El sector reclamó el regreso al trabajo frente a la Municipalidad con distintos protocolos de higiene.

En una concentración importante desde la convocatoria, -con más de dos cuadras de autos y motos- ayer a las 10 de la mañana frente a la Catedral San Rafael, propietarios, encargados de gimnasios, profesores particulares e integrantes de grupos de running encabezaron una movilización, y a través de las bocinas, exponer el malestar que existe por la imposibilidad de poder trabajar. Este sector estuvo acompañado en la protesta por los empresarios gastronómicos, que el día anterior se habían reunido para analizar qué hacer ante las dificultades que aumentan cada día.

También este miércoles en la capital provincial y en la ciudad de Rosario, hubo manifestaciones, donde en forma pacífica, deportistas, profesores de educación física, dueños de gimnasios, de canchas de fútbol 5, entre muchos otros, reclamaron de manera unánime que les permitan reactivar sus actividades laborales y deportivas que fueron suspendidas por la pandemia.

“Hace 75 días que estamos cerrados y sin ningún tipo de ingresos, pagando alquileres de más de 40.000 pesos, pagando empleados y ya no sabemos qué más hacer. Tres colegas cerraron y no nos dan respuestas”, señaló el titular de uno de los gimnasios rafaelinos que participó de la movilización de ayer. Y agregó: “esta es la única forma que encontramos para que se den cuenta de la cantidad de familias que se ven afectadas por esta paralización inédita e inentendible”.

Por otra parte Diego Pacheco, del gimnasio Apolo dijo: “estamos cansados de tener el gimnasio cerrado, nos llegan los papeles, impuestos para pagar y con 35 días sin contagios no entendemos porqué seguimos de esta manera. Además presentamos todos los protocolos y a esta altura el protocolo que presentamos lo podríamos presentar ante la Nasa porque la verdad es que más de lo que hicimos... es la negativa y evidentemente acá hay alguna cuestión política porque otra explicación no hay. El gimnasio es salud y quienes concurren no lo hacen por razones superficiales o meramente por estética, sino que es saludable y genera mejoras, por eso el pedido va más allá y además hay que considerar las fuentes de trabajo que se pierden”, manifestó.

En tanto Betina Lischet, profesora del grupo Kalos Running Club, que se unió con otros corredores a la manifestación, precisó que “nos sentimos totalmente identificados y representados y si bien nosotros armamos nuestro propio protocolo y pedido a la municipalidad la semana pasada, queríamos formar parte del reclamo porque somos parte. Si se abren las actividades al aire libre, pensamos que también es una posibilidad de los gimnasios para poder agregar algún tipo de actividades para sus alumnos que hoy están totalmente parados. Nuestra mayor preocupación tiene que ver con los ingresos que hoy no percibimos y que nos perjudica como a todos los que vinieron hoy aquí a reclamar”.

El profesor de educación física Fernando Saliva, contó que “hace del 20 de marzo que no podemos abrir las puertas de los gimnasios, en mi caso del centro de pilates y hemos presentado protocolos, hemos seguido todos los tiempos legales y se ha conformado una comisión con profesores que integran Gimnasios Unidos, pero el tiempo pasa y no podemos trabajar. En el día a día nos vemos cada vez más complicados. Nosotros somos un grupo de 7 profesores que hoy no tenemos ningún tipo de ingresos y el gran error fue haber puesto a la actividad física como sólo una actividad recreativa. Hay que tener en cuenta que es fundamental para el cuidado de la salud”.