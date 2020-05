Corach defendió la presencia del Estado Locales 28 de mayo de 2020 Redacción Por En lo que fue la primera presentación del año del Informe de Gestión 2020, el Jefe de Gabinete expuso los diferentes programas que implementó el municipio para hacerle frente a la emergencia sanitaria, y valoró la articulación con el gobierno provincial y nacional. Luego contestó las preguntas de los concejales.

FOTO COMUNICACION SOCIAL SESION. Los concejales llevaron a cabo ayer una extensa exposición en el edificio municipal.

Con una extensa exposición sobre todas las acciones de gobierno que se llevaron adelante desde el municipio para enfrentar la pandemia por Covid-19, ayer por la mañana durante más de cuatro horas, el Jefe de Gabinete Marcos Corach, acompañado por la secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana, Amalia Galantti, la de de Desarrollo Humano, Miriam Villafañe, el subsecretario de Salud, Martín Racca, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, presentó el primer Informe de Gestión 2020, ante los concejales.

En lo que fue una sesión extraordinaria con una sala acondicionada para que el distanciamiento social se pueda cumplir, Corach explicó que “la pandemia del Covid-19 a tomado casi por completo la agenda de gobierno y gestión de Rafaela y por eso resulta inevitable ponerla hoy en el centro de la reflexión, y por eso lo más apropiado es abordar hoy como tema de exposición en el Concejo lo que hemos denominado como una gran red de cuidados, incorporando dentro de esta gran red de cuidados a los comedores y entregando una importante cantidad de bolsones alimentarios para que en los sectores más vulnerables nadie pase hambre”, empezó precisando.

“Estamos ocupándonos especialmente también de los adultos mayores con el programa estamos cerca, con el objetivo de brindar los cuidados de cercanía y resolver las dificultades para aquellos que no cuenten con una red de contención: Estamos también más cerca que nunca de las personas con discapacidad acercando insumos y acompañando en la resolución de situaciones complejas, también acompañamos a nuestros médicos y personal de la salud; hace poco más de un mes que hemos puesto en acción una brigada sanitaria que recorre los barrios para perfeccionar los protocolos y medidas de prevención con un equipo multidisciplinario que capacita e informa”, indicó Corach.

El funcionario continuó con su presentación y dijo que “el 13 de marzo a través de un decreto, la municipalidad de Rafaela establece la emergencia con fines preventivos a los efectos de adoptar medidas de contención y mitigación del coronavirus. Esta decisión se tomó en el marco de disposiciones que se estaban implementando tanto a nivel mundial como nacional y provincial. Conjuntamente con la secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia elaboramos un informe del cual se presentan algunos datos y reflexiones sobre las medidas tomadas en estos tres ejes temáticos que decía al principio desde la llegada de la pandemia: Desarrollo Humano; el control del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio; Producción y Empleo. Se entiende que la crisis que atraviesa el mundo es en primer lugar sanitaria ya que el factor que la desencadena es un virus que afecta a la salud de las personas, por el momento la comunidad internacional concuerda con que la forma más efectiva de hacerle frente a la pandemia es a través del aislamiento social que sin duda cambia la vida de las comunidades, todo lo antedicho pone en jaque la economía de los países ya que son los sistemas productivos los que se ven más afectados, por esto podemos decir que las consecuencias que de ella deriva son sociales y económicas en el ámbito del desarrollo humano: Las medidas que se han especializado y que se coordinan en este eje si bien están implementadas y coordinadas desde la secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad, no sólo se limitan a este área, hemos y seguimos desarrollando un trabajo transversal y articulado entre las diversas secretarías con el objetivo de atender las necesidades básicas de la población”.

“En este particular contexto algunas acciones comenzaron a implementarse en el marco de la emergencia sanitaria, mientras que otras ya se desarrollaban pero adquirido una relevancia y una metodología de ejecución diferentes; en el ámbito de la salud son significativas las gestiones llevadas adelante entre los tres niveles del Estado para la adquisición de distintos equipamientos para el área de pacientes Covid-19”, fueron algunas de las políticas locales descritas y fundamentadas por Corach ante los ediles.



MOMENTO DE LAS PREGUNTAS

El Jefe de Gabinete junto a los funcionarios que lo acompañaron luego de la presentación del informe que estuvo directamente vinculado a la emergencia sanitaria por Covid-19, y que se extendió por más de cuatro horas, respondió preguntas que habían enviado los concejales, en su gran mayoría referidas al tema de seguridad, obras públicas y al déficit del Estado local. “Nosotros hicimos una propuesta de temario que tenía que ver con el Covid y como Estado como la enfrentamos, pero los concejales optaron por otro tipo de preguntas. Nosotros estamos convencidos que la gestión hoy está abocada al tema de la pandemia y ellos preguntaron por cuestiones que hoy en todas partes del mundo quedaron relegadas”, señaló Corach.