¿Se amplía la brecha entre ricos y pobres? Notas de Opinión 28 de mayo de 2020 Redacción Por América Latina avanzó en la reducción de la pobreza en los primeros años de este siglo, pero la tendencia se revirtió con el fin del boom de las materias primas y ahora la región enfrenta una gran crisis por la pandemia.

FOTO ARCHIVO LOPEZ OBRADOR. Otro de los presidentes negacionista de la pandemia.

Tenemos que estar muy preocupados por el gran aumento del hambre en los países pobres.

El sistema internacional no es muy generoso ni orientado hacia grandes rescates, aunque se han dado algunos pasos notables a corto plazo, como la moratoria del servicio de la deuda de los países pobres a los acreedores oficiales en el Club de París.

Para los países pobres, crisis significa indigencia. Para países de ingresos medios o ricos, significa dolor.

Incluso en EE.UU., por la debilidad de la red de seguridad social, será desesperación para mucha gente.

La tasa de desempleo es de 20% más o menos. Sólo la mitad de la población adulta tiene un trabajo en este momento, es absolutamente impactante.

Entonces, hay dolor, incluso en los países ricos. Pero en los países pobres, el margen podría tornarse rápidamente desesperante.

No hemos visto eso exactamente todavía, pero en algunos países los casos siguen creciendo y la curva está muy lejos de aplanarse.

Los datos son terribles y apenas dejan entrever una parte de la realidad en este momento.

Los informes sobre el exceso de muertes muestran que, en algunos países, las cifras oficiales registradas por Covid-19 son quizás una décima parte o un cuarto de lo que aparece como exceso de mortalidad.

Entonces, no solo estamos en una fase dramática, sino que no estamos viendo con precisión el panorama de lo que sucede en esta etapa.

¿Hay un riesgo de que desaparezca la nueva clase media que surgió en Latinoamérica? La única noticia positiva es que todavía hay regiones productoras de alimentos.

Brasil está tan desastrosamente gobernado que ya estaba en crisis, pero con Bolsonaro se está convirtiendo en más profunda porque el gobierno federal es, como en EE.UU., incoherente y de escasa ayuda para detener la pandemia, más allá de lo que hacen los gobernadores estatales.

Se sabe que Ecuador y Perú se enfrentan a un fuerte impacto de la enfermedad. Es probable que en México suceda lo mismo, porque el discutido presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo aferrado a la negación, al igual que Bolsonaro y Donald Trump.

México ya se encuentra en una terrible crisis luego que el presidente puso de manera inexplicable e incompetente todas las fichas en Pemex (Petróleos Mexicanos), justo cuando el mercado petrolero se derrumba.

Por el lado de Argentina, en lo económico, al problema de muchos sectores de la producción se suma el de la negociación de la deuda externa, que se sigue dilatando como consecuencia de no llegarse a un acuerdo con los bonistas.

Venezuela continúa estando bajo agresión la total de EE.UU., al extremo de que vayan mercenarios a matar o secuestrar al presidente Nicolás Maduro. Es una historia impactante, que aplasta la economía, la sociedad y ahora golpea la salud.

Chile, el lugar más estable y mejor gobernado en la región, se incendió el año pasado con las protestas por la creciente desigualdad. Eso ocurrió antes del Covid-19.

Por todo lo enunciado, es el peor escenario que se vio en la región en mucho tiempo. El panorama es bastante sombrío en una región tremendamente afectada, donde la crisis se profundizará.