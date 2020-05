Habilitaron las salidas recreativas y extendieron horario de comercio Región 28 de mayo de 2020 Redacción Por Disposiciones adoptadas por la Comuna local contemplan la autorización de salidas recreativas en distintas franjas horarias para diversos grupos etarios.

LEHMANN. - Desde la Comuna local se hizo saber que acompañando las medidas del Gobierno Nacional y Provincial, la Comuna local flexibiliza actividades en la cuarentena.

Es así como desde el pasado 20 de mayo se habilitaron las salidas recreativas en la localidad bajo los criterios establecidos por el Gobierno Provincial, que implican horarios para los diferentes grupos etarios.

De 8:00 a 10:00 hs pueden salir mayores de 15 años hasta 64 años inclusive, de 11:00 a 14:00 hs pueden hacerlo menores de 15 años acompañados por sus padres, de 15:00 a 17:00 hs pueden salir mayores de 65 años y finalmente de 18:00 a 20:00 hs mayores de 15 hasta 64 años inclusive.

Al igual que en el resto de las localidades dichas salidas deben realizarse portando DNI, utilizando tapaboca y en un radio máximo de 500 mts del lugar de residencia, solo una vez al día.

No se autoriza la realización de deportes, tampoco el uso de espacios públicos como parques o plazas, esto incluye los gimnasios abiertos que se encuentran en ellas. También es importante mantener una distancia segura de 1,5 mts o más con otras personas.

Quienes se encuentran padeciendo síntomas respiratorios no deben salir de su domicilio, permaneciendo en cuarentena y notificando a un médico.

Otra de las nuevas normativas que contempla la flexibilización de esta cuarentena hace referencia a la extensión del horario de trabajo para las diferentes actividades exceptuadas que, a partir del martes 26 de mayo, pueden llevarse a cabo desde las 8:00 hs. hasta las 20:00 hs, quedando a criterio de cada comercio o actividad la franja horaria a adoptar. Se tomó esta determinación teniendo en cuenta la correcta aplicación de los protocolos de seguridad en los diferentes locales que se encuentran abiertos al público y el compromiso de la comunidad en el acatamiento de las normas.

Por otra parte, cabe destacar que los controles de acceso al pueblo continúan en funcionamiento, a fin de garantizar el cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, poniendo particular atención en limitar el ingreso y egreso de ciudadanos, para situaciones especiales que supongan excepciones autorizadas por la normativa vigente.

Desde la Comuna agradecemos a todos los vecinos por su acompañamiento y hacemos un público pedido de responsabilidad frente a estas nuevas medidas que implican más libertad, pero también la toma de importantes recaudos.