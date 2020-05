Hubo robos en el circuito "El Zonda" Deportes 28 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA) - Un grupo de delincuentes se llevó sanitarios y partes del alambrado olímpico del Autódromo El Zonda de San Juan, donde lograron ingresar luego de violentar puertas y rejas, según contó Ricardo Meritello, dirigente de la Asociación Sanjuanina de Volantes (ASV). "Tuvimos la mala suerte de que en dos oportunidades en el mes de mayo nos visitaron ´amigos de lo ajeno´ y vaciaron los baños de la cabina de cronometraje violentando puertas, rejas, y robaron los sanitarios", reveló Meritello.

En diálogo con Campeones, el directivo de la ASV detalló que dos días después "los mismos a los que le faltó algo más" regresaron al predio y "robaron entre 80 y 100 metros de alambrado olímpico que separa la pista del público en el sector de ´la variante´" lo cual se tendrá que "reponer y arreglar", a la vez que dijo que esto es "algo que suele pasar".

Meritello señaló a medios sanjuaninos: "Como corresponde lo notificamos a la Secretaría de Deportes. Lamentamos profundamente esto porque no estamos malacostumbrando. Ni la cuarentena los detiene. La verdad que esto genera un cansancio en los que trabajamos por esta actividad. Al momento que descubrimos lo faltante en el Centro de cronometraje, hicimos la denuncia y a los dos días se robaron el alambrado".

El Autódromo El Zonda de San Juan estaba prácticamente listo para la competencia de Súper TC2000 pautada para el fin de semana del 22 de marzo que se canceló por la pandemia de coronavirus y un mes y medio después se pudo regresar a realizar algunas acciones.

"A principios de mayo volvimos a trabajar en el mantenimiento, deslamezado, limpieza, arreglos de alambrados, de la pista, baños, cabinas", detalló Meritello y todo se realizó con las personas encargadas que tienen a disposición, puesto que anexar labores de trabajadores externos no estaba permitido.

En tanto, el dirigente sanjuanino manifestó que "había un programa de trabajo y aprobación antes de la cuarentena y con el COVID-19 se pararon las obras que se iban a hacer". Por el momento, con la entrega que caracteriza a los colaboradores de cada club organizador de carreras, se continúan con las tareas necesarias para sostener a uno de los circuitos con mayor historia de Argentina, "sin muchos gastos y haciendo el mantenimiento para que las cosas no se deterioren para cuando esto vuelva a la normalidad".