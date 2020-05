Zapata: "teníamos buenas expectativas"

En épocas normales sería inusual que un golfista profesional esté más de dos meses en su ciudad. Lógicamente, se valora el poder acompañar a la familia como de otra forma no se daría, pero si en ese lapso se complica hasta el entrenamiento, la cuarentena termina siendo difícil de sobrellevar. Julio Zapata nos contó sobre este momento de estadía ineludible en Rafaela, debido a la emergencia sanitaria, con una pandemia que no se olvidará nunca. Y que para el «Mosqui» y otros jugadores del Jockey tuvo un mal momento hace dos meses con el fallecimiento de un querido amigo en Chaco.

Sobre el día a día, comentó a LA OPINION que «estamos tratando de acomodarnos a esta situación como podemos. No es fácil seguir practicando, aunque puedo contar con una alfombra que me traje como para probar algunos tiros», mencionó sobre la forma de intentar perder lo menos posible del ritmo competitivo del deporte que desarrolla.

Agregó que «Gustavo Acosta tiene cosas de gimnasio, pero igual el problema es que somos nueve y no es mucho el espacio que tenemos».

El freno al calendario de los profesionales se dio en marzo en Bahía Blanca en el Abierto Norpatagónico. «En ese torneo había jugado bien en la segunda vuelta, como ya lo había hecho en Mar del Plata. Pero antes de empezar la tercera ronda se suspendió».

Para este año, sobre todo en el primer semestre, apuntó que «tenía buenas expectativas con los dos torneos del PGA Latinoamérica que estaban programados en el país y eran los que iba a poder jugar por mi ranking nacional».

Sobre el panorama que avizora se relaciona mucho a la incertidumbre.

«Acá el Club lleva más de 2 meses cerrado. Esperemos que se pueda abrir pronto ya que hace mas de un mes que no hay casos positivos de coronavirus en Rafaela. Y a nivel nacional sé que ya están jugando en Corrientes, Salta, Jujuy».

Lo que parece difícil es retomar un calendario de competencias. «Hablé hace unos días al Tour y en Buenos Aires es más complicado. Salvo que se puedan armar algunos torneos en el norte del país, parece difícil que se organicen torneos del Tour Argentino».



EL HEREDERO TOMA LA POSTA

Como uno de los promisorios integrantes de la Escuelita de Golf del Jockey Club, su hijo Luciano viene teniendo participación en el ámbito de los torneos de la Federación de Golf del Sur del Litoral y también con participaciones nacionales.

Consultado sobre lo que significa a nivel personal, el «Mosquito» mencionó que «que Luciano esté jugando ya torneos juniors la verdad que es un orgullo, pero siempre le digo a él que prefiero que estudie y no que reniegue como el padre, jajaja. Prefiero que lo tome como hobbie, pero contento, ya fuimos a dos torneos nacionales junior a Buenos Aires y fueron lindos momentos».