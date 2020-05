La balanza comercial con superávit en abril

BUENOS AIRES, 28 (NA), - La balanza comercial registró en abril un superávit de US$ 1.411 millones y acumuló en los cuatro primeros meses un saldo favorable de US$ 4.720 millones, según informó el INDEC.

Las exportaciones llegaron en abril a US$ 4.329 millones y disminuyeron un 18,9% interanual, mientras que las importaciones se ubicaron en US$ 2.918 millones, con una fuerte caída del 30,1%, en igual comparación.

Según informó el organismo, las exportaciones tuvieron una caída del 13% en cantidades y del 6,7% en precios, mientras que las importaciones bajaron un 27,5% en volumen y las cotizaciones se contrajeron 3,6%, con relación al mismo período del año anterior.

El superávit de abril fue superior en un 21,1% respecto de los US$ 1.165 millones del saldo comercial de igual mes del año anterior.

El saldo favorable acumulado en los primeros cuatro meses del año fue superior en un 48,9% respecto de los US$ 3.168 de igual período de 2019.

En la comparación de abril con el mes anterior, las exportaciones cayeron un 4,1% y las importaciones tuvieron una reducción del 0,9%.

El freno a la producción provocado por la crisis del coronavirus fue una de las principales causas de la caída importadora, por la disminución en la compra de piezas y equipos de maquinarias, vinculadas al aparato productivo.

Las importaciones de bienes de capital disminuyeron 34,9%; las de bienes intermedios 14,2%, las de combustibles y lubricantes 47,3% y las de piezas y accesorios para bienes de capital 43,7%.

También disminuyeron en abril las compras de bienes de consumo 19,7%; y las de vehículos automotores de pasajeros en un 57,6% interanual.