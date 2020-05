Mársico apuntó a los temas de seguridad en la Extraordinaria Locales 28 de mayo de 2020 Redacción Por El concejal cuestionó la falta de firmeza a la hora de reclamar un plan de seguridad para la ciudad y respuestas por la salida del anterior Jefe de Policía. Además dijo que quedó disconforme con las respuestas que recibió por parte del Jefe de Gabinete.

En la sesión extraordinaria de ayer, a la que concurrió el Jefe de Gabinete, Marcos Corach, a dar explicaciones sobre el avance de la administración municipal en las diferentes áreas, -encuentro que duró más de 4 horas-, al momento de las preguntas que elevaron los concejales previamente, el edil Lisandro Mársico del FPCyS, fue quien apuntó al tema de la seguridad. Si bien, formuló preguntas relacionadas a salud, obra pública y desarrollo humano, lo gravitante fueron las vinculadas a esta problemática.

Mársico indagó primero sobre diversas cuestiones relacionadas a la prevención y a la tarea llevada a cabo por Protección Civil. Allí apuntó a la elaboración de protocolos y manuales de funcionamiento de las redes de alerta; identificación de amenazas y la valoración de riesgos a nivel local; creación y gestión de un catálogo de amenazas de la Ciudad de Rafaela; e identificación y evaluación de los riesgos, en coordinación con los organismos competentes. También interrogó a los funcionarios sobre el funcionamiento del equipo interdisciplinario que colabora con las víctimas del delito, y que necesiten una debida asistencia profesional; todo le fue respondido por el Secretario de Prevención en Seguridad Maximiliano Postovit.

Pero la última pregunta formulada por el concejal opositor, fue para solicitar que se detallen las acciones que realizan en conjunto la Municipalidad de Rafaela con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, para la prevención del delito en la Ciudad. Además preguntó sobre las políticas llevadas a cabo por el Ministerio, las cuales constituyen seguramente el Programa de Seguridad para la Ciudad de Rafaela dispuesto por el gobierno provincial.

Aquí el Jefe de Gabinete se explayó sobre estos puntos, no dejando conforme a Mársico, quién le expresó su desacuerdo y comenzó con una enumeración de pedidos que se hacen de larga data y en donde tampoco actualmente la administración provincial brinda alguna respuesta satisfactoria, a la ciudad y al departamento, planteó el concejal del PDP.

“Estamos peor que antes, Rafaela en materia de seguridad está postergada.De los 480 agentes egresados del Instituto de Seguridad Pública, el año pasado no mandaron nada, a la ciudad, ni tampoco a la Guardia Rural Los Pumas, con la terrible situación que también atraviesan los productores, víctimas de constantes robos de ganado. La Policía Comunitaria no volvió; de la Policía de Acción Táctica vinieron 20 y ahora son 10; se arreglaron en este tiempo solo 3 móviles policiales de los que estaban parados. El Departamento Ejecutivo Municipal tuvo que comprar 44 cámaras, y todavía de la provincia no vino nada, a pesar del constante pedido del Intendente”, sostuvo el concejal demoprogresista.

También Mársico señaló que “el Jefe de Gabinete habló de diálogo permanente con las autoridades de seguridad de la provincia y cambiaron un Jefe de Policía sin que todavía el intendente ni nosotros sepamos el motivo de una remoción sorpresiva, sin destino del Director de Policía Ferrero”, prosiguió.

“La situación de la Alcaidía de la Unidad Regional V en cuanto a su capacidad operativa y su población, problema también esgrimido por Castellano al Gobierno Provincial, sigue sin respuesta”, aseveró el edil pedepista.

Y agregó: “hoy se habló de las bondades del Comando Unificado que ya venía funcionando hace tiempo; entonces cuál es la política de seguridad para Rafaela me pregunto”, sentenció a modo de interrogante Mársico.

El concejal finalizó subrayando que “ante esta serie de cuestionamiento Corach, enmudeció y no pudo esgrimir ni una pálida respuesta, que si bien son cuestiones provinciales, antes desde el Departamento Ejecutivo se reclamaban firmemente y ahora son pálidos pedidos”.