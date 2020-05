En 130 días se exportó a EE.UU más del doble de carne vacuna que en 2019 SUPLEMENTO RURAL 28 de mayo de 2020 Redacción Por En medio de la emergencia sanitaria que se vive en el mundo por la pandemia de coronavirus, la Argentina ya logró exportar hacia los Estados Unidos más del doble de carne vacuna que en todo 2019.

Durante el año pasado se vendió a ese mercado un total de 1711 toneladas.

Ahora, en lo que va de 2020 se colocaron 3868 toneladas y, según los expertos, la mercadería argentina ayudó en el mercado norteamericano ante el cierre de frigoríficos que se dieron allí por el coronavirus.

Estados Unidos abrió su mercado al producto argentino a fin de 2018, luego de 17 años de cierre por los casos de fiebre aftosa que se dieron en el país en 2001.

De acuerdo a una reciente publicación de La Nación Rural, el dato que sale del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y que está estimado hasta el 18 de mayo pasado, refleja que la Argentina superó sus exportaciones a ese mercado.

En este contexto, según datos del Consorcio de Exportadores de Carnes, entre enero y el 9 de mayo pasado Estados Unidos importó 398.213 toneladas de carne vacuna proveniente de 12 países, 16.328 toneladas más que en el mismo período del año anterior.



DE ARGENTINA A

ESTADOS UNIDOS

En el caso de la Argentina, en enero pasado mandó a Estados Unidos 276 toneladas de carne vacuna, cuando la pandemia todavía no había golpeado. En febrero la exportación pasó a 869 toneladas y en marzo a 1222 toneladas.

Entre los primeros tres meses se registró un ingreso de divisas por US$12,75 millones.

Vale recordar que, por el coronavirus, en EE.UU. cerraron al menos 18 plantas frigoríficas pese a la orden del presidente Donald Trump de no descontinuar la faena.

Y que hasta el 15 de mayo pasado, según el USDA, se habían registrado cerca de 10.000 casos positivos de coronavirus en la industria cárnica.



ABASTECIMIENTO

Y ALGO MAS

Semanas atrás, el Gobierno norteamericano le puso el foco al abastecimiento de carne en los supermercados y varias cadenas limitaron a solo tres productos por persona la compra.

La clausura temporal de algunas industrias relacionadas con la faena tuvo así consecuencias en la demanda de la carne y esto derivó a que países como Costa Rica, Irlanda, Honduras y la Argentina, que no tenían tanta presencia en ese mercado, pudieran posicionar los productos cárnicos en ese país.

Por lo tanto, en los primeros cuatro meses del año subieron estos países entre un 66 y 120 por ciento sus exportaciones hacia EE.UU., respecto del mismo período del año anterior.

Según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, el año pasado se exportaron poco más de 1700 toneladas (en rigor, 1711) de carne hacia Estados Unidos, lo que equivale a US$11,23 millones de dólares.

Y este año ese mismo valor se concentró "casi totalmente (99,2%) en el primer trimestre de lo que va del 2020".



UNA TENDENCIA

"La tendencia se va a mantener", dijo Miguel Schiariti, presidente de Ciccra, y agregó que "todavía hay que encontrar distribuidores, gente que se encargue de vender allá, minoristas".

De acuerdo a los expertos, para poder mantener una tendencia alcista de los productos cárnicos argentinos en Estados Unidos es necesario ampliar la red de distribuidores.

"Los importadores establecen una red que, generalmente, depende del interés comercial que tenga el importador, y el que tiene que hacer ese trabajo es el importador. Se tienen que encontrar depósitos en distintos lugares de influencia a pedido de los restaurantes de cada zona y eso lleva tiempo, pero desde hace un año se empezó a hacer. Es difícil armar canales de distribución que trabajen de inmediato", aseguró Schiariti.



REAPERTURA DEL

MERCADO

En noviembre de 2018, Estados Unidos formalizó la reapertura del mercado para el producto argentino con una cuota anual de 20.000 toneladas y un arancel de 44 dólares por tonelada. En tanto, para vender por fuera del cupo hay un derecho del 26,4 por ciento.

"Hace 17 años que dejó de entrar carne argentina a Estados Unidos por el tema de la aftosa. Y entre 2015 y 2018 los ganaderos no querían que ingrese carne argentina", remarcó Schiariti.

Finalmente, los efectos del coronavirus en el mercado europeo permitieron que la carne que antes se enviaba para ese continente se exportara hacia EE.UU.

"Las exportaciones de carne que estábamos mandando a Europa las estamos mandando a Estados Unidos. A Europa se le dejó de vender carne cuando a la Cuota Hilton le faltaban entre 2000 y 3000 toneladas y no se va a cumplir", amplió el titular de Ciccra.