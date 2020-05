Venta de maquinaria nacional vs. importada registra importante y preocupante caida SUPLEMENTO RURAL 28 de mayo de 2020 Redacción Por Cifras publicadas por el Indec referentes a las ventas de maquinarias agrícolas durante el primer trimestre del año, reflejan una fuerte caída de la participación de los equipos nacionales sobre los importados. Tractores y cosechadoras son los segmentos más marcados, con bajas de 13 y 23 puntos porcentuales respectivamente frente al mismo período de 2019.

El informe del primer trimestre de 2020 publicado por INDEC sobre la industria de la Maquinaria Agrícola, refleja que a pesar de que 2019 finalizó en números positivos respecto al año previo, el escenario en el primer trimestre de 2020 arrancó muy frío.

De acuerdo con las cifras de ventas publicadas por el organismo oficial de estadísticas, y expresadas en el último reporte del IERAL (Fundación Mediterránea), se pueden extraer distintas referencias.

Si bien en todos los rubros crecieron las unidades vendidas en 2019, lo cual determinó que se considere año "razonablemente bueno", en el primer trimestre de 2020 las ventas en términos interanuales caen en todos los segmentos.

Las caídas ocurren diferentes velocidades entre los rubros: ventas de cosechadoras caen 23 por ciento interanual; tractores 8,5%; implementos 6,8% y sembradoras 2,2 por ciento.

Una sola salvedad surge del análisis de las ventas en términos desestacionalizados, las de sembradoras presentan un crecimiento trimestral positivo. En el resto, se confirma caída en las ventas.



PERSPECTIVAS NO

TAN SOMBRIAS

Las perspectivas del sector, no obstante, no son tan sombrías.

Esto es así pues las empresas desde comienzos de abril tienen permitido operar y atienden a un sector considerado "esencial" (producción agropecuaria y con gran incidencia exportadora).

Y según información de TodoAgro, en comparación con otros sectores industriales se encuentra en situación intermedia, pues en este contexto macroeconómico las inversiones en maquinaria pueden verse frenadas, pero su demanda no está bloqueada.

En este sentido, las cifras del sector en los próximos meses seguramente serán mejores que las de industrias consideradas “no esenciales” (cerradas o de consumo postergado con motivo de la pandemia).



NACIONALES VS.

IMPORTADAS

En lo que hace al origen de los equipos que se venden en el país se resalta que, tanto en cosechadoras como en tractores, las ventas de origen importado crecen, mientras que las de origen nacional caen muy fuerte.

Siempre de acuerdo con los criterios aplicados por INDEC para distinguir el origen de los equipos.

La dinámica es similar en implementos, aunque con movimientos de menores proporciones.

La mayor disparidad se expresa en las ventas de cosechadoras.

Si bien el indicador de ventas totales presenta una caída interanual en el primer trimestre del año del 23%, las ventas de cosechadoras de origen nacional se desplomaron un 50,5% y las de origen importado crecieron muy fuerte 31% interanual.

En el caso de implementos la situación es similar.

Las ventas totales en unidades cayeron un 8,5% en el primer trimestre de 2020 al tiempo que los de origen nacional perdieron ventas a un ritmo del 24,4% interanual.

Los importados vieron crecer sus ventas en 34,9% respecto al mismo trimestre del año previo.

En tractores, las ventas de equipos de origen nacional cayeron 8,3%, mientras que las de importados crecieron levemente 0,8%.



UNA REDUCCION

CONTINUA

Con este panorama, la participación de los equipos nacionales en el total de ventas continúa reduciéndose paulatinamente.

Para realizar la comparación, se considera el primer trimestre de los últimos seis años.

Los años que antecedieron a 2015 tuvieron como característica general un relativo cierre de la economía a los mercados externos.

Esto, sumado a ciertos estímulos para la nacionalización de equipos, se evidenció en un aumento considerable en la participación de la maquinaria nacional en las ventas internas.

En el primer trimestre de 2015 se encontraba por encima del 80% en implementos, y en cosechadoras y tractores por arriba del 90 por ciento.

Las cifras del primer trimestre de 2020 muestran una realidad muy diferente.

En el caso de cosechadoras, se presenta la menor participación de equipos de origen nacional, de apenas 43%, con una drástica caída en la participación nacional.

Por su parte, para los tractores, se tiene una importante pérdida de participación de los equipos producidos localmente (de acuerdo con el criterio de clasificación que utiliza INDEC), llevando dicha participación al 60%.

Y si bien en 2019 había existido una leve reversión de esta tendencia, en 2020 se manifiesta una nueva pérdida de participación nacional en estos mercados.