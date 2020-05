Se destaca lenta apertura del mercado chino, que tracciona venta de carne con ese destino SUPLEMENTO RURAL 28 de mayo de 2020 Redacción Por Días atrás se destacó la lenta apertura del mercado de China que tracciona la venta de carne con ese destino, pero se resaltó la caída del precio de la vaca, atribuible a que el gigante asiático ya no paga los precios que ofrecía el año pasado.

La reactivación del mercado cárnico de China, después de la crisis del coronavirus, el aumento del consumo de carne vacuna en el mercado local, la baja del precio de la carne y el crecimiento de las ventas cárnicas a los Estados Unidos, fueron algunos de los temas que Ulises Forte -presidente del Instituto de Promoción de la Carne vacuna Argentina- analizó en una reunión de prensa vía zoom días atrás.

El encuentro fue organizado (vía zoom) por la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios, la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de la Ciudad de Buenos Aires (La Porteña), el Círculo de Periodistas Agropecuarios y el INTA, y convocó a más de 50 periodistas especializados en la actividad agropecuaria.

En la oportunidad, de acuerdo a información de Noticias Agropecuarias, Forte repasó brevemente algunas de las actividades que se venían realizando desde el IPCVA que incluían la participación en distintas ferias y exposiciones, los estudios realizados por el ente que preside y la campaña de difusión para posicionar la carne argentina en China que se inició a principios de año, pero por la aparición de la pandemia por el coronavirus las cosas se complicaron y prácticamente se paró el mundo

"Hoy estamos pasando por un momento difícil por toda esta pandemia, porque veníamos muy bien, habían aumentado las exportaciones, habíamos participado en varias ferias y con un gran trabajo en el mercado interno, hasta que esto nos calló como un baldazo de agua fría, pero todos los funcionarios de IPCVA siguen trabajando desde casa, nadie está de vacaciones", aseguró el ejecutivo.



UNA BUENA, Y OTRA

NO TANTO

Por otra parte, destacó la lenta apertura del mercado de China que tracciona la venta de carne con ese destino, pero resaltó la caída del precio de la vaca que lo atribuyó a que el gigante asiático ya no paga los precios que ofrecía el año pasado porque “pasó de pagar 6.000 o 6.500 dólares la tonelada, a ofrecer entre 4.000 y 4.500 dólares”, detalló.

"Nuestra gran salvación sigue siendo el mercado chino y aparece justo con la zafra de la vaca al tacto y la vaca vacía, que no sirve para cría, es la que sale y China, otra vez que le dio un valor digno a la carne para que reciba el productor. También Estados Unidos está muy firme, por lo que el mercado internacional se viene reacomodando", amplió Ulises Forte.



LA CUOTA HILTON

Otro de los aspectos que Forte analizó con los periodistas vía zoom se refirió a la cuota Hilton, (los cortes de mayor valor agregado que se exportan a la UE), y al respecto estimó que "es muy difícil que este año se cumpla por la pandemia, porque no sabemos cuándo se termina esto, aunque algunos son optimistas, pero en lo personal creo que esto va para largo y en Argentina nos va a llevar por lo menos todo el invierno".

Y acerca de la compra de carne por parte de las UE, a partir de la apertura de Italia y España, el presidente del IPCVA consideró que depende más de la logística y de la apertura de los puertos, pero no se vende por el cierre de las fronteras comunitarias, pero aclaró que "Estados Unidos comenzó comprar fuerte, y creo que este año sí vamos a cumplir con las 20.000 toneladas adjudicadas".



MERCADO INTERNO

Con respecto al mercado interno, Forte comentó que "como siempre nos viene salvando porque nos bancó con la aftosa, con el cierre de las exportaciones, y ahora nos banca con la pandemia del coronavirus porque hubo un repunte en el consumo, bajo el precio de la carne y, si bien aumentó en marzo por el efecto freezer, el precio bajo en promedio entre 3 y 4 puntos".



LA MODALIDAD DEL

CONSUMO

El presidente del Ipcva destacó asimismo que por la pandemia "cambio la modalidad del consumo, porque no está más el asado en el club (con los amigos), tampoco el que se comparte con la familia, mientras que el ojo de bife y el bife ancho tiene menos salida, pro se comenzó a vender más el corte que tiene más cocción porque la familia está en la casa".

Y tras recordar que el mercado interno es y será el gran sostenedor de la ganadería consideró que "nosotros siempre dependimos de la billetera gorda y contenta que de la billetera de la exportación, pero la solución no es restringir el mercado, es aumentar la oferta, pero no se hasta dónde se podrá sostener porque estamos en un país donde tenemos a la mitad de los pibes por debajo de la línea de pobreza, una inflación que supera el 40 por ciento y una desocupación que supera los dos dígitos, se encuentra un mercado interno con bajo poder adquisitivo, demasiado se está haciendo para mantener el consumo en 53 o 54 kilos. Hoy no me imagino una reactivación económica en el corto o mediano plazo".



LOS PRECIOS DE

LA CARNE

En cuanto a los precios de la carne, consideró que "se mantendrán en los actuales niveles con leves variaciones de dos puntos, pero tampoco vamos a ver una suba incipiente, porque el precio de la baja se mantiene por China, empezó a moverse un poco Europa, por eso aumento un poco el novillo pesado".

Por otra parte, Ulises Forte destacó también la necesidad de modificar los estándares de comercio de la carne, y al respecto puntualizo que "una vez superada la pandemia, Argentina debería ponerse un poco más será en materia de comercialización, porque no es posible mantener cinco o seis estándar sanitarios y, una trazabilidad por grupos, porque la producción hace los deberes, pero en la parte comercial vemos aún muchas falencias. Creo que el público en general va a comenzar a mirar más la etiqueta que la bandeja, porque no puede haber consumidores de primera y de tercera, todos somos iguales".



EN BRASIL

La decisión de las autoridades sanitarias brasileñas de suspender la vacunación contra la aftosa en varios estados del sur, limítrofes con Argentina y Paraguay no es un tema menor y al respecto el directivo del IPCVA aseguró que "estamos, junto al sistema sanitario regional, sumamente preocupados con esta noticia que apareció desde Brasil, que tiene la idea de suspender la vacunación contra la fiebre aftosa en algunos estados, es una situación que nos preocupa a todos".

En ese sentido, recordó Forte que El IPCVA se puso a disposición del Ministerio de Agricultura y del Senasa y prevenir algún problema que pudiera aparecer, pese a que no decidimos la política sanitaria para colaborar en lo que el gobierno necesite.

Para el productor de General Pico, el nuevo escenario que modifica la estructura sanitaria de la Región, la Argentina "deberá multiplicar los controles sanitarios en las fronteras y garantizar del lado de Chaco que se vacune el 100 por ciento del rodeo. Por eso en el Senasa están preocupados y muy ocupados con ese tema. El IPCVA se puso a disposición de las autoridades sanitarias en todo lo que pueda colaborar".



¿Y EL GOBIERNO?

Finalmente, Forte descartó una posible intervención del gobierno en el mercado de la carne porque "hay oferta suficiente para atender la demanda del mercado interno y el externo. Además, hoy la realidad es muy diferente porque el precio de la carne de cerdo esta por el piso y está totalmente garantizado su abastecimiento".