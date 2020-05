Rugby: descartan torneo internacional 2021

Luego de que, en diálogo con el medio inglés Telegraph Sport, Francis Baron (ex CEO de la RFU) revelara que le propuso a World Rugby un torneo similar a un Mundial para que junio-julio de 2021 en el Reino Unido, la entidad que regula el rugby a nivel internacional y es presidida por Bill Beaumont lanzó un comunicado en el que asegura que no tiene la intención de llevar a cabo dicho proyecto.

"World Rugby toma nota de una propuesta del ex CEO de RFU Francis Baron que sugiere la organización de un evento internacional de rugby en el Reino Unido en 2021 para aliviar el impacto de COVID-19 en el rugby global. La organización no tiene la intención de llevar a cabo tal propuesta. Todas las partes involucradas ​continúan avanzando con discusiones productivas para alcanzar una estrategia de ayuda financiera global inmediata y la optimización del calendario internacional de rugby, los cuales impulsarán el éxito de la Copa Mundial de Rugby 2023 en Francia".

La propuesta del ex dirigente de la unión inglesa de rugby consistió en una competencia llamada "Coronavirus Cup of World Rugby" que se disputaría entre junio y julio del próximo año, del que participarían 16 seleccionados y que contaría 31 partidos que estarían distribuidos en diferentes estadios de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. Y según el propio Baron, el evento permitiría una recaudación de unos 250 millones de libras para que las diferentes organizaciones del mundo del rugby puedan combatir las respectivas crisis económicas que se sufren producto de la pandemia.