Encuentro en el Salón verde Locales 28 de mayo de 2020 Redacción Por Luego, ante autoridades locales, se habló de la compleja situación que atraviesan estos sectores, dada la imposibilidad de generar recursos para su subsistencia, en el marco de la pandemia por coronavirus.

FOTO COMUNICACION SOCIAL REUNION. Posterior a la manifestación, los representantes de gimnasios y restaurantes dialogaron con funcionarios municipales.

Al finalizar la caravana, autoridades locales recibieron a representantes de los gimnasios en el salón verde del Palacio Municipal, donde también estuvieron algunos empresarios gastronómicos. Se encontraban presentes el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti y el secretario privado de la Intendencia Municipal, Luis Kujawinski.

El subsecretario de deportes, Ignacio Podio dijo que “esperaron a que termine la manifestación porque consideramos legítimo el reclamo y los recibimos y les expresamos que estamos muy pendientes del problema de ellos. Les conté que viajé ayer a Santa Fe a reunirme con el área de deportes y hablamos de esta situación y del protocolo, en donde se entiende que el deporte va más allá de lo deportivo, porque tiene que ver con la salud. Estamos al aguardo de una presentación del protocolo, que van a hacer de manera conjunta el ministerio de Salud de la Provincia y la Secretaría de Deportes, ante Nación”, subrayó.

Por otra parte, el secretario de Producción, Empleo e Innovación manifestó: “Pudimos informarles a los representantes de gimnasios y gastronómicos, el estado de situación actual del trámite y de la elevación de la notificación pertinente para pedir la habilitación de las actividades. La misma se realizó hace 10 días ante el Comité de Emergencia por medio del Senador Alcides Calvo, quien elevó este petitorio, en nombre de todo el departamento, ante el gobernador”. Y agregó que “el gobierno de la Provincia es quien va evaluando cada una de las actividades para determinar su apertura o no; y lo hace principalmente con su Ministerio de Salud”.

Asimismo, Peiretti expuso que en el encuentro se habló también sobre las líneas de financiamiento que en la actualidad existen, para apoyo de este tipo de actividades que hoy no están trabajando. “Se trata de una línea de crédito brindada por la Agencia para el Desarrollo (ACDICAR), destinada a pequeños emprendedores que están dentro de los rubros no exceptuados, y son fondos gestionados desde el Municipio junto con el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y el gobierno de la Provincia de Santa Fe”.

Por su parte, el secretario privado de la Intendencia indicó: “Fue una reunión positiva con los representantes de los gimnasios y restaurantes. Una vez finalizada la marcha del reclamo por la apertura de sus actividades, nos acercamos a dialogar”.

Kujawinski agregó que “manifestaron su preocupación por la situación que viven al no poder abrir y no contar con ingresos. Frente a eso, les explicamos sobre la presentación de los protocolos mediante el Comité de Emergencia y distintas gestiones que viene llevando adelante el intendente Castellano”. Finalmente, el secretario privado de Intendencia enfatizó: “Si bien ya hubo encuentros previos vía conferencia virtual, quedamos en continuar con el diálogo porque entendemos la necesidad y la importancia de lo que reclaman. No hay ningún beneficio que pueda tener un municipio no permitiendo que la gente trabaje. Esto es contundente. Acompañamos a los distintos sectores desde el primer momento, sin perder de vista que nuestra mirada está puesta en preservar la salud de toda la ciudadanía. No tenemos que hacer ninguna encuesta en las redes sociales para saber quién la está pasando mal”.