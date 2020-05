Por ahora, no

El ex arquero de Atlético de Rafaela, Huracán, Vélez y River, Marcelo Barovero, descartó ayer un posible regreso al fútbol argentino en este mercado de pases luego de que se confirmara su salida del conjunto mexicano Rayados de Monterrey.

"Descarto volver a la Argentina en este mercado, hoy en día se hace difícil por una cuestión de organización", expresó "Trapito".

Además, aseguró que su idea es "seguir jugando un año más en el exterior", aunque abrió la puerta para volver a la Argentina "quizás el año que viene".

"Me llamaron de Huracán, no de manera formal, pero rápidamente les avisamos que era imposible el regreso", reveló.

Sobre su salida de Rayados, Barovero manifestó en declaraciones radiales que está "buscando un nuevo rumbo".

"(Leonel) Vangioni y yo nos vamos, ya se terminan nuestros contratos. Tuve mi techo y viene bien un cambio", afirmó. .

Por medio de un mensaje que difundió en las redes sociales, el club de México señaló: "Por representarnos con valentía y dar siempre el máximo por el equipo. ¡Gracias Marcelo Barovero¡ ¡Nuestra gratitud por las alegrías y atajadas inolvidables! Mucho éxito siempre".

El ex arquero de River llegó a los Rayados en el Apertura 2018 tras un buen paso por el Necaxa, también en México, y con el elenco de Monterrey consiguió dos títulos: Liga Mexicana Apertura 2019 y Copa Concachampions (Concacaf) 2019, tras doblegar en la final al clásico rival, Tigres.

Según trascendió, Barovero, de 36 años, podría continuar su carrera en el fútbol mexicano, ya que tanto Necaxa (club al que debería retornar de un préstamo) como Pumas UNAM "expresaron interés en sus servicios", según reveló el periódico Record.