1989: Un día como hoy, Atlético 'comenzaba' a definir su futuro en el fútbol profesional

La historia iba a quedar sentenciada una semana después, en Ledesma, Jujuy. Pero el 28 de mayo de 1989, en el Monumental de barrio Alberdi, Atlético de Rafaela recibía a Atlético Ledesma en la final de ida del Torneo del Interior, y comenzaba a ‘definir’ su futuro en el fútbol profesional. El histórico ascenso se logró unos días después, que ya nos ocuparemos…

El certamen no era otro que el antiguo Regional, organizado por el Consejo Federal de AFA, con la participación de los diferentes clubes de las Ligas del interior del país.

Un día como hoy, pero ya hace 31 años, el ‘albiceleste’ se imponía 3-1 ante Atlético Ledesma, en el primer ‘chico’, jugado en el Monumental de Alberdi. Los goles: Carlos Marcelo Fuentes, Marcelo Giordano y Marcelo López. Para la visita anotaba Audamás.

Dicho torneo estuvo dividido en tres etapas. En primera instancia, la provincial. Por Santa Fe clasificaron tres. En las restantes, los cupos fueron los siguientes: Buenos Aires (3), Chaco (1), Corrientes (1), Entre Ríos (1), La Rioja (1), La Pampa (1), Misiones (1) y Santiago del Estero (1).

En la segunda etapa, ‘clasificatoria’, los participantes fueron divididos en seis regiones. La ‘Crema’ ocupó la Región Litoral junto a los otros elencos de la provincia; dicho grupo estuvo compuesto por 13 clubes (2 de Entre Ríos, 2 de Misiones, 2 de Corrientes, 2 de Chaco y 2 de Formosa). Las otras regiones fueron la Norte (8 equipos), la Oeste (9), la Bonaerense (12), Cuyo (8), Sur (10).

En la tercera etapa, la “Zonal”, se conformaron dos zonas de 8 equipos cada una, y Atlético ocupó la Zonal Noreste junto a otros elencos de Norte, Oeste y dos de la primera B de AFA. Por el otro lado se jugó la Sureste.

Los dirigidos por Horacio Bongiovanni ganaron aquel Zonal Noroeste, en el cual estuvieron Sarmiento de San Fernando del Valle de Catamarca, Juventud Antoniana de Salta, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Caseros, Deportivo Laferrere, Guaraní Antonio Franco de Posadas y Atlético Ledesma de Libertador General San Martín.

En cuartos de final, Atlético de Rafaela eliminó a Estudiantes de Río Cuarto con un global de 4 a 1. Le ganó la ida, en Alberdi, 2-1 con goles de Gustavo Alfaro y Hugo Querini, y la vuelta 2-0 con tantos de Fabián Giordano y Carlos Marcelo Fuentes.

Por semifinales se midió con el poderoso Laferrere, que venía de dejar en el camino a Juventud Antoniana. Fueron 180 minutos muy parejos a tal punto que no se pudieron sacar diferencias, en ambos juegos terminaron como empezaron: 0 a 0. En la definición por penales, la ‘Crema’ se impuso por 4 a 2 convirtiendo Marcelo López, Juan Ramón Poelman, Esteban Bernasconi y Hugo Querini. Mientras que Ricardo C. Marino le atajó un penal a Raúl Locatelli.

La final por el ascenso sería ante Atlético Ledesma, que venía de eliminar a Guaraní Antonio Franco. En Posadas, habían empatado 2-2 y en Jujuy, el local se impuso 2-1 con tantos de Pisculiche y Armengot.



Una campaña formidable. Los números de la campaña de Atlético de Rafaela reflejan el estupendo torneo que había realizado, terminando invicto con 17 triunfos y 7 empates. Los resultados: Primera Fase: vs. El Expreso (El Trébol) 3-1 y 1-1; vs. Sportivo del Norte (Esperanza) 0-0 y 4-1; y vs. Oriental (Rosario) 4-0 y 2-0. Segunda Fase: vs. Riveras (Villa Constitución) 2-1; y 4-1; vs. Huracán (Vera) 4-0 y 0-0; vs. Patronato (Paraná) 0-0 y 3-1; vs. Unión Agrarios (Cerrito) 4-0 y 3-1. Tercera ronda: vs. Guaraní (Paso de los Libres) 4-1 y 5-0; vs. Patronato 2-2 y 3-0. Octogonal: vs. Estudiantes (Río Cuarto) 2- 1 y 2-0; vs. Laferrere 0-0 y 0-0 (4-2 por penales); vs. Ledesma (Jujuy) 3-1 y 3-0.