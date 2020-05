Golpe al bolsillo Canalla Deportes 28 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Universidad Católica de Chile comunicó oficialmente a Rosario Central que no hará efectiva la primera opción de compra por el delantero Fernando Zampedri, jugador que llegó a principio de temporada a la institución de San Carlos de Apoquindo.

El monto de esta primera posibilidad de quedarse con la ficha del entrerriano estaba valuado en 1.5 millón de dólares. No obstante, el futbolista surgido en Atlético de Rafaela, se mantendrá esta temporada en el elenco de la “franja”.

La segunda opción de compra está pactada para diciembre de 2020 y tendrá un valor de 2 millones de la divisa estadounidense. Si los universitarios no lo adquieren, el atacante deberá volver a Arroyito a principios del año entrante.

El "Toro" Zampedri (32 años) lleva hasta el momento 9 partidos jugados y 5 goles convertidos en el campeonato chileno, certamen que se dio por finalizado en forma anticipada con el título para la Cato.