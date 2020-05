Dos senadores insisten con un proyecto para construir una nueva Alcaidía regional Locales 27 de mayo de 2020 Redacción Por El proyecto ya había contado con media sanción de la Cámara de Senadores y perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Ahora los senadores renovaron la propuesta y sin definir un lugar para la radicación de la cárcel, señalan que debería ser entre San Cristóbal y Rafaela, en el ámbito de la Circunscripción Judicial N° 5.

Se presentó en la Cámara de Senadores de la Provincia un Proyecto de Ley, de autoría del Senador Alcides Calvo (PJ – Castellanos) y acompañado por su par el Senador Felipe Michlig (UCR – San Cristóbal), por medio del cual se dispone la construcción de una nueva Alcaidía Regional para varones que permita el alojamiento de personas con detención transitoria sin resolución de situación procesal.

Señala el senador Calvo que “en esta oportunidad propone que la Unidad Penitenciaria deberá estar ubicada en un predio que a tal efecto determinará el Poder Ejecutivo Provincial, dentro del área que conforman los Departamentos Castellanos y San Cristóbal, en concordancia con la competencia territorial de la Circunscripción Judicial N° 5 que comprende los Distritos Judiciales Nros 5 y 10”.

En el proyecto se establece que el Poder Ejecutivo a través de los Ministerios de Seguridad y el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, fijará las condiciones generales que deberá tener el predio para que sea seleccionado y las características constructivas del edificio, localización, dimensiones y todas otras condiciones técnicas del proyecto.

Asimismo el texto propuesto dispone que en el supuesto que el Gobierno Provincial no posea en su patrimonio bienes inmuebles para ser afectados al cumplimiento de la presente, no exista ofrecimiento de donación o posibilidades de compra para cumplir con dicha finalidad podrá declararse de interés público y sujeto a expropiación aquel terreno que resulte seleccionado a los fines de la concreción de la obra, autorizándose al Poder Ejecutivo Provincial a ejercer la acción expropiatoria en el marco de las disposiciones de la ley provincial N° 7534 y modificatorias.

Explica el senador Calvo que “la Provincia de Santa Fe muestra una superpoblación de detenidos que están alojados en comisarías, la mayoría de ellos son personas sobre las cuales aún la Justicia no ha definido su situación procesal. En la actualidad de los presos existentes en la Provincia, una buena parte se encuentran alojados en dependencias policiales o bien en la alcaidía donde se encuentran totalmente confinados. Esta situación tiene consecuencias directas sobre los problemas de inseguridad, las comisarías sin capacidad para alojamiento y con escaso personal policial para el control de los detenidos, se convierten en escenarios precarios de contención, verificándose reiteradas situaciones de huidas de presos con la lógica intranquilidad de la sociedad”.

Asimismo, el senador expone que “más allá de los deseos de mayor seguridad y mayor justicia que la comunidad toda reclama día tras día, es necesario resguardar también el derecho humano de los presos a no estar alojados en lugares de hacinamiento que no cumplen los estándares mínimos exigidos por las Naciones Unidas. También la aplicación del nuevo sistema procesal penal ha incrementado la cantidad de personas detenidas por lo que la grave situación tenderá a profundizarse”, siendo necesario tener una mirada al sistema carcelario o penitenciario.

Por último concluye el senador que “en ese mismo sentido y en forma simultánea debemos incrementar la infraestructura que permita el alojamiento de aquellos ciudadanos que atraviesan procesos en la Justicia. Por ello esperamos en esta nueva oportunidad el acompañamiento de las Cámaras Legislativas a esta importante iniciativa”. Teniendo en cuenta que la actual alcaidía se encuentra en la zona céntrica de Rafaela necesitando su relocalización a la brevedad. El proyecto ya había contado con media sanción de la Cámara de Senadores y perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados.