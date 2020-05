Gastronómicos rafaelinos se reunieron y plantearon la problemática de la actividad Locales 27 de mayo de 2020 Redacción Por Ayer por la tarde mantuvieron una reunión en el comedor Don Esteban, en donde más de 30 empresarios gastronómicos con diferentes realidades plantearon las dificultades que día a día aumentan ante la actual modalidad de atención que perjudica al sector.

TODOS JUNTOS. El encuentro de gastronómicos locales se llevó a cabo en un reconocido restaurante de la ciudad.

Cumpliendo con la distancia social y cada uno con sus barbijos, más de 30 empresarios gastronómicos se reunieron ayer por la tarde en el comedor Don Esteban, donde expusieron las complicaciones que ante las restricciones que están vigentes, perjudica a la actividad.

Estuvieron titulares, de bares, cervecerías, cafeterías, restaurantes, pizzerías, es decir, todos con realidades diferentes pero con una problemática común, la falta absoluta de rentabilidad ante la imposibilidad de trabajar con otra modalidad.

Silvina Imperiale, presidente de CAPHREBAR, señaló que “fue una convocatoria muy importante, con distintas realidades, donde precisamente por la representatividad de los rubros que integran la gastronomía, considero desde ese punto de vista que fue una reunión exitosa, donde todos coincidimos en que la realidad del sector es agobiante, donde solo podemos trabajas por delivery y con horario reducido”.

Imperiale contó que “el sistema de delivery tiene sus limitaciones y la facturación no llega a alcanzar un 20% de lo que sería la facturación normal; por eso se planteó en este encuentro, la imposibilidad que tenemos para afrontar la carga impositiva y de servicios, -que ya son elevados en épocas normales- y hoy esto lo hace cuesta arriba”.

Además la presidente de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela y Coordinadora del NEA de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), afirmó que “no tenemos todavía la autorización para poder abrir nuestros locales al público, sólo a través de retiro por mostrador, es decir sistema de take away o por delivery, durante esta emergencia sanitaria por el coronavirus. Lo que pedimos es poder abrir aunque sea de 19 a 23 y que el la modalidad take away, no tenga limitaciones de horario. Estamos a la espera de una respuesta positiva del municipio, obviamente con los protocolos y extremando las medidas de prevención, es decir, todo lo que hace al cuidado de uno, de su familia, de nuestros empleados y de los clientes”.

Respecto al cierre de algunos locales gastronómicos en el marco de la cuarentena, la dirigente informó que “si bien hubo bajas ya reportadas y esa gente que ya cerró no participó de la reunión de esta tarde (por ayer), quienes participaron expusieron que cada día es más difícil sostener la actividad sin poder trabajar de una manera diferente, porque cada día se contraen más deudas y el factor incertidumbre juega un papel muy importante”.

Finalmente los empresarios gastronómicos confirmaron que este miércoles se sumarán a la movilización de los gimnasios y no descartan para la próxima semana gestar una movida de similares características.