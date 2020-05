Duro reclamo de directores de escuelas de adultos a Cantero

Un importante grupo de directores de Escuelas de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) de la Provincia de Santa Fe cuestionó en duros términos al Ministerio de Educación que preside Adriana Cantero al señalar que "al día de hoy, nos encontramos a la deriva, con muchas cuestiones fundamentales sin respuestas, ni una organización concreta para que tome las decisiones y acompañe nuestro accionar".

En una nota enviada ayer con la firma de 25 directores de establecimientos secundarios para adultos de Rosario, Santa Fe y otras localidades, se busca "hacer llegar nuestra inquietud y preocupación por diferentes cuestiones que afectan el normal desempeño de nuestra modalidad".

"Desde que comenzó el aislamiento preventivo por el Covid-19, docentes, secretarios y directivos nos hicimos cargo de la modalidad, como todos los niveles del sistema educativo, tuvimos que ponernos al hombro la tarea inédita de organizar un contacto virtual con nuestros/as estudiantes, no siempre lográndolo, ya que muchos de nuestros alumnos no poseen conectividad, en otros casos un solo dispositivo para toda una familia, en otros sin crédito", se remarca en la misiva. "Cada EEMPA, con sus recursos organizó distintas metodologías de trabajo, tratando de contactar al estudiantado, tarea que resultó bastante difícil, poniendo todos los recursos a disposición (teléfono fijo y celular, página de facebook, fotocopias, etc), pero siendo un bajo porcentaje quienes han logrado acceder", advierte el texto.

Asimismo, puntualiza que "en algunos circuitos se han realizado dos reuniones con los supervisores que son las autoridades ministeriales, en otros no más allá de la comunicación mediante WhatsApp, y son éstos quienes intermedian con el Ministerio de Educación, ya que a la fecha no se cuenta con la Dirección Provincial de Educación de Jóvenes y Adultos, según estructura orgánica".

"Al día de hoy, nos encontramos a la deriva, con muchas cuestiones fundamentales sin respuestas, ni una organización concreta para que tome las decisiones y acompañe nuestro accionar" se afirma en una crítica directa a la gestión de la ministra Cantero.

Y luego detallan "las inquietudes y solicitudes para que la modalidad no siga siendo postergada":

• No existe una Dirección Provincial de la modalidad, por lo que solicitamos de manera urgente la designación de la misma.

• No se cuenta con un cronograma oficial de nuestra modalidad para las mesas de examen para completar carrera.

• No hay sistema de promoción para 2° y 4° año que son de ciclo lectivo cuatrimestral, ni para 1° año que es de cursado anual.

• Sin fecha de inscripción para cursado de 3° y 5° año (en este contexto donde no hay posibilidad de solicitar documentación de estudios incompletos y otros inconvenientes administrativos que acarrea esta situación).

• No fueron otorgadas horas de avance indispensables para garantizar el cursado de los alumnos, con la trágica consecuencia de la pérdida del año.

• Negativa de renovar contrato de horas de intérpretes de lengua de señas argentina para los estudiantes sordos e hipoacúsicos que cursan su escolaridad secundaria en la modalidad EEMPA., sin el servicio de intérpretes los estudiantes se encuentran con barreras que limitan el aprendizaje, viéndose vulnerado el derecho a una educación inclusiva y equitativa de calidad.

• No hay respuesta a las necesidades básicas del estudiantado, donde un amplio sector se encuentra en situación de vulnerabilidad al ser desocupados o tener trabajo informales y carecer de acceso a las redes.

• Al punto anterior, se debe agregar que en adultos no existen becas, donde las consideramos de vital importancia. (Excepto becas Progresar, a nivel nacional, que no comprende a toda la franja etaria y que muchos alumnos tuvieron dificultades en la inscripción, agregando que cada eempa resolvió también sistemas para que pudieran acceder a las mismas).

• Necesidad de atender a las particularidades de diferentes modalidades dentro de EEMPA (contexto de encierro, integración de alumnos sordos e hipoacúsicos.)