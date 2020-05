Desdoblan el pago de sueldos de mayo al personal municipal Locales 27 de mayo de 2020 Redacción Por El Departamento Ejecutivo Municipal informó al gremio que entre viernes y sábado depositará el 60% de los salarios de los empleados. Y que el 40% restante se cancelará el 10 de junio. Pero desde el SEOM amenazan con un paro si no se termina de pagar el 6 de junio.

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de Rafaela informó ayer a sus afiliados que se preparen para un eventual paro de actividades si es que el Departamento Ejecutivo no completa el pago del salario correspondiente al mes de mayo el próximo 6 de junio. En una comunicación destinada a los trabajadores, indicó que de acuerdo a la propuesta del DEM entre este viernes y el sábado se depositará un importante equivalente al 60% de los sueldos al tiempo que se compromete a transferir el saldo el próximo 10 de junio.

Desde el SEOM advirtieron que no están dispuestos a estar tanto y fijaron como límite para que la administración de Luis Castellano complete el pago de salarios el 6 de junio, es decir que no objeta la efectivización desdoblada sino la distancia entre la primera y la segunda cuota.

"Si no se produce el depósito del saldo adeudado el día 6 de junio, entonces el lunes 8 se realizará un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo", advirtieron desde el SEOM que preside Darío Cocco en el marco de unas difíciles negociaciones que tienen como contexto una fuerte caída de ingresos propios y de coparticipación a las arcas municipales.

La cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo que se fue flexibilizando recién a comienzos de mayo derivó en una paralización de gran parte de la actividad industrial, de servicios y comerciales en la ciudad, que se tradujo en una merma en la recaudación de la Tasa y en especial del Derecho de Registro e Inspección.

Si bien el Municipio tiene en marcha una moratoria municipal para deudas por tasas y derechos hasta el 31 de diciembre, que ofrece como beneficio una importante quita en los intereses y que tiene como primer vencimiento este viernes 29 de mayo, no ha logrado la adhesión de contribuyentes morosos que esperaba.

Hace dos semanas el Ejecutivo informó sobre dos reuniones entre el Intendente y su equipo y los directivos del SEOM para mostrar que la búsqueda de un acuerdo se desarrollaba en un clima cordial. Sin embargo, con el paso de los días no hubo consensos y la cuerda está más tirante, al punto que podrían realizarse medidas de fuerza.

De acuerdo al informe presentado por el Ejecutivo al Concejo, en abril el total de ingresos orilló los 149 millones de pesos en tanto que los egresos alcanzaron los 196,4 millones, es decir que el déficit giró en torno a los 45 millones. Los salarios del personal municipal correspondiente a abril se pagaron echando mano de los ahorros. Y en mayo el escenario es peor.

Quizás el jefe de Gabinete y Modernización, Marcos Corach, pueda actualizar los datos de ingresos y gastos de mayo hoy cuando presente el informe de gestión ante el Concejo Municipal, justo sectores que no pueden trabajar por la cuarentena se movilizarán a la sede del gobierno local.