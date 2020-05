El trabajo es un derecho y un deber... Sociales 27 de mayo de 2020 Por Alicia Riberi Leer mas ...

Trabajo, que palabra tan vapuleada, tan mal tratada, tan mal usada. Como trabajo denominamos al conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Ahora bien, hay mucha gente que cumple con esto y no perciben a cambio un salario que les alcance para llevar una vida digna, aunque haya empresarios que son justos y generosos con sus empleados, hay otros que cumplen, solo cumplen. Hay trabajadores que se esfuerzan, se capacitan y perciben el mismo salario que los que hacen lo justo y necesario y otros que no disfrutan trabajando, pero seguramente es porque no percibieron el trabajo como un deber para subsistir, desde su hogar. El trabajo, es cierto que nos da dignidad, al ver que nos ganamos el pan de cada día, pero que pasó hoy en el mundo…hay quienes quieren ganar mucho y pagar poco, hay quienes ganan, pero si los asfixian con impuestos , por más que quieran no pueden sostenerse y hay una gran cantidad que viven del estado y acusamos a los maestros , empleados administrativos y jubilados- que aportaron por años lo que les correspondía- médicos, enfermeras de hospitales públicos y perdemos de vista que el mayor costo del estado son los políticos que tienen pilas asesores y seguramente con muchos menos, harían igual su trabajo. Una cámara de diputados con demasiados miembros y lo mismo el senado y sumado a esto los jueces. Para los empleados que también estudiaron mucho, resulta imposible imaginar lo que ganan por mes Hay quienes trabajan arduamente en bien del prójimo gratuitamente y disfrutan haciéndolo y nos son pocos.

El trabajo es un derecho, porque toda persona tiene derecho a tener un trabajo digno, cobrar un salario que le alcance para sostener una familia y es un deber porque todos deben trabajar para ganar su sustento y no vivir del estado, gracias a los impuestos que pagan los trabajadores, porque no quieren trabajar, porque es más fácil vivir protestando todo el día en la calle.

Ahora bien, es un tema complejo pero les deseo no solo un buen día, sino una buena vida a todos los que trabajan honradamente todos los días de su vida para subsistir y también se lo deseo a todos los jubilados que han aportado toda la vida, para que ahora los llamen mantenidos.

Recordemos una frase para mí notoria de Mahatma Gandhi: vive como si fueses a morir mañana… aprende como si fueses a vivir siempre…

Que Dios los bendiga a todos!!!