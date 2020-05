Los 110 años de Libertad declarados de Interés por el Concejo Municipal Región 27 de mayo de 2020 Redacción Por El Concejo Municipal acompañó a la gran familia aurinegra en el centésimo décimo Aniversario del Club Deportivo Libertad, entidad fundada el 25 de mayo de 1910 al concretarse el anhelo de un grupo de jóvenes sunchalenses, quienes vivían intensamente el Centenario de la Revolución de Mayo.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el cuerpo deliberativo local se difundió el acompañamiento que brindaron al Club Deportivo Libertad en la celebración de su centésimo décimo aniversario, conmemorado el pasado lunes, 25 de mayo.

En tal sentido se puso de relieve que este hecho histórico marcó el inicio de esta emblemática institución local, la cual nunca detuvo su crecimiento y trayectoria deportiva, social y cultural.

El Cuerpo Legislativo aprobó la Declaración de Interés Social, Cultural y Deportivo para este cumpleaños tan especial, repasando en los fundamentos de la iniciativa los principales hitos de la historia del Club.

En cuanto al obsequio institucional entregado por el Concejo Municipal, el mismo se trata de una acuarela de la Tribuna de Libertad, construcción declarada en 2009 como Patrimonio Cultural Sunchalense.

La obra fue realizada por el artista santafesino Gustavo Pueyo, quien en su paso por el fútbol vistió los colores liberteños en el año 1990 y cosechó en la ciudad grandes amistades. El exjugador es actualmente presidente de la Liga Santafesina de Fútbol.



Fundamentos de la Declaración de Interés

El Club Deportivo Libertad cumple una importante función de contención social en nuestra sociedad, además de lo estrictamente deportivo, con grandes logros en su trayectoria.

En el año 2009, a través de la Ordenanza Nº 1932, se decidió incorporar al Patrimonio Cultural de Sunchales la Tribuna del Club Deportivo Libertad, siendo una obra de avanzada para su época, en la cual predomina un estilo arquitectónico particular con influencias del tipo inglés.

Se destaca también que debido a la situación actual de pandemia por el COVID- 19, el Club se ha convertido en un centro de aislamiento para alojar a personas infectadas que presenten síntomas leves y que no puedan cumplir con el proceso de aislamiento en sus domicilios.

En cuanto a su origen e historia tenemos que situarnos en mayo del año 1910, cuando un grupo de jóvenes sunchalenses que vivían intensamente el Centenario de la Revolución de Mayo fundaron una institución imponiéndole, en virtud de la celebración nacional, el nombre de "Club Football Libertad de Sunchales".

A lo largo de su trayectoria, la entidad aurinegra fue sumando nuevas disciplinas deportivas y cosechando grandes logros a nivel internacional y nacional, generando además cada año importantes encuentros, no solo propios de las competencias de cada deporte, sino también del ámbito social y cultural.

Sus instalaciones actuales son escenario de innumerables acontecimientos comunitarios de Sunchales, cobijando a lo largo de cada año eventos de toda índole, sociales, empresariales, artísticos, solidarios y escolares.