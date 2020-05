Proyecto para reiniciar el ciclo lectivo en las escuelas rurales Locales 27 de mayo de 2020 Redacción Por Fue presentado por diputados nacionales del Pro Santa Fe y Córdoba, entendiendo que las situaciones de desigualdad hoy se profundizan en este contexto de la pandemia.

FOTO ARCHIVO PEDIDO. Diputados santafesinos solicitan que se reinicie el ciclo lectivo en las escuelas rurales del país.

Los diputados nacionales del Bloque PRO, por Santa Fe José Núñez y por Córdoba Adriana Ruarte, presentaron un proyecto donde solicitan al Ejecutivo Nacional que se reinicie el ciclo lectivo en las escuelas rurales del país, y que además, se le reconozca al personal docente de estas instituciones un plus salarial para gastos en esta emergencia sanitaria.

“Sabemos que en las zonas más rurales del país el acceso a internet es muy limitado o hasta inexistente. Por eso, la posibilidad de tener clases virtuales resulta imposible para los chicos que viven más aislados de la tecnología. De allí que, junto a la diputada Ruarte, diseñamos este proyecto para que no se profundice aún más la grieta educativa entre quienes tienen mayor conectividad y quienes no”, afirmó el legislador opositor por Santa Fe.

El proyecto contempla se garanticen a estas escuelas todas las herramientas para el reinicio de clases, y asimismo se cumplan en ellas todos los protocolos sanitarios establecidos por la Provincia y la Nación para evitar la propagación del Covid-19.

Núñez a su vez señala que “en muchas de las zonas rurales del país no se registran contagios y conocemos que no hay circulación del virus, de todos modos pedimos que se cumplan con las medidas de higiene y el distanciamiento social, que en el caso de las escuelas rurales es más sencillo de acatar porque no hay tantos niños matriculados”.

Por otro lado, el proyecto estipula se le brinde a los docentes de estas instituciones un plus salarial para gastos dentro de la emergencia.

“Los maestros rurales son un ejemplo de vocación y esfuerzo en todo tiempo. Algunos deben hacer muchos kilómetros para llegar a sus instituciones e incluso cubren los gastos de sus escuelas con dinero de su propio bolsillo. Queremos reconocer esta labor, por esta razón pedimos que se les otorgue un extra salarial que determinará el Ejecutivo Provincial”, señaló el legislador santafesino.

Las instituciones educativas ubicadas en los campos argentinos son centros de contención para muchos chicos en edad escolar. “La educación es un derecho y como Estado debemos garantizarlo de manera inclusiva, teniendo en consideración que cada rincón de la Argentina tiene sus particularidades. La educación a distancia permite dar continuidad a la formación de muchos chicos pero tiene un punto débil que son las escuelas rurales, ese es el principal objetivo de este proyecto: que ningún niño quede por fuera del sistema educativo en esta emergencia”, finalizó.