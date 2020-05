Prorrogaron los precios santafesinos Locales 27 de mayo de 2020 Redacción Por En el acuerdo firmado entre las partes sobresale la adhesión de nuevos comercios, más productos en la lista que superan el centenar y la inclusión del rubro panificados.

FOTO PRENSA GOBERNACION PROGRAMA. Son más de 40 localidades de la provincia las alcanzadas con bocas de venta adheridas.

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe -a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios-, junto a las cámaras de mayoristas, supermercadistas y empresas productoras de alimentos de la provincia, firmaron este martes una extensión del programa Precios Santafesinos, en la cual se destaca la adhesión de nuevos comercios, más productos en la lista y la inclusión de un nuevo rubro: panificados.

“Para el Ministerio de Producción es una alegría continuar una labor que nos ha encomendado el gobernador Omar Perotti para continuar referenciando en precios a los santafesinos y santafesinas”, destacó el secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano, al tiempo que agradeció “el esfuerzo de mayoristas, minoristas y empresas santafesinas que fabrican alimentos, artículos de limpieza y que, en más de 200 bocas de venta están comercializando estos artículos. Son más de 40 localidades de la provincia las alcanzadas con bocas de venta adheridas al programa”, detalló.

“En cada prórroga reconocemos el esfuerzo realizado por toda la cadena en este contexto tan difícil. Esto se realiza en el marco de las resoluciones de la Secretaría de Comercio de la Nación que indican que los precios no deben aumentarse y mantenerse como lo estaban al 6 de marzo” último, agregó el funcionario. “Hoy llegamos a 105 productos que el consumidor santafesino puede encontrar en estas bocas de ventas”, destacó.

Por su parte, David Rosental, referente de la Cadena Dar, señaló que “estamos muy conformes con esta segunda etapa del programa, ya que los productos que ofrecemos tienen mucha aceptación de parte de los clientes. Así, podemos colaborar con esta situación que nos preocupa a todos”.

Finalmente, el presidente Cámara Supermercados, Sergio López, resaltó que “nuevamente estamos renovando el programa precios santafesinos, lo cual nos ha costado bastante esfuerzo de parte de la industria y del comercio en general así que contentos de esta situación poder participar de un programa tan bueno que llegó para llegarse”.



OPERATIVOS DE CONTROL

En tanto, la Secretaría de Comercio Interior llevó adelante un operativo conjunto con autoridades de la Municipalidad de Rosario, en el marco de un trabajo de control de precios. Los mismos se realizaron en el barrio de Fisherton, sobre comercios ubicados sobre avenida Eva Perón y bulevar Wheelwright. Como parte de dichos controles, se procedió a la clausura preventiva de un local de venta de alimentos. “Es una acción que no queremos que ocurra, pero es un comercio que por tercera vez ha sido inspeccionado. Ha tenido denuncias de obligar a clientes que usan la Tarjeta Alimentar para comprar una cantidad mínima de artículos, y también tiene denuncias de precios abusivos”, relató Aviano. “En las dos oportunidades anteriores – añadió- se le había indicado que debía retrotraer los precios al 6 de marzo como indica la resolución nacional; esto no fue así y en el día de hoy se han detectado 17 artículos por arriba de lo establecido, y el no cumplimiento de presentar la declaración jurada de precios que establece la normativa nacional. Por todo eso hemos clausurado preventivamente”.