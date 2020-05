F1 tiene luz verde para correr en Gran Bretaña Deportes 27 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO SOY MOTOR HAMILTON. Festejando en Silverstone 2019.

En los últimos días, el Gran Premio de Gran Bretaña estaba en duda para los organizadores del Campeonato Mundial de Fórmula 1, pero en definitiva la competencia podría realizarse, desafiando a la pandemia de coronavirus.

En principio, el gobierno gobierno británico había impuesto una cuarentena de 14 días para todos los que visitarán la isla a partir del 8 de junio, por lo que tantos los equipos como los pilotos estarían obligados a cumplir con ese protocolo.

Sin embargo, el primer ministro Boris Johnson decidió intervenir y garantizar una excepción a los equipos que lleguen para la realización de las carreras que, en principio, se disputarían los fines de semana del 26 de julio y 2 de agosto, en cumplimiento de la tercera y cuarta fecha de la temporada 2020.

La medida también se extiende a los miembros de los siete equipos británicos que tienen sus sedes en Reino Unido, quienes podrán salir de la isla y regresar luego de correr en Austria sin necesidad de cumplir con el referido aislamiento social.

Vale la pena recordar que la actividad se iniciará con dos carreras, los días 8 y 15 de julio, en el Red Bull Racing de Spielberg, que será escenario del Gran Premio de Austria.

Cada equipo podrá integrarse con un máximo de ochenta personas, de las cuales 60 atenderán los dos automóviles y las otras 20 cumplirán tareas de marketing, prensa, seguridad y transporte.



MENOS COSTOS

Los diez equipos que compiten en el Mundial de Fórmula 1, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Liberty Media, empresa que posee los derechos comerciales de la categoría, lograron a un acuerdo para reducir los costos en las próximas temporadas, por lo que el plan será presentado ante el Consejo Mundial del Deporte del Motor.

De esta manera, el límite presupuestario descenderá de 175 a 145 millones de dólares para el 2021 y se irá deduciendo de a cinco millones en los años sucesivos, por lo que en 2022 bajará a 140 millones y en 2023 a 135.

Otra de las modificaciones que se presentará es la posibilidad de introducir una variante en el formato de los Grandes Premios cuando las circunstancias lo requieran, reduciendo la actividad a dos días durante los fines de semana.



HABLO FERRARI

"Hemos llegado al final de la relación contractual con Vettel, debido a varias razones. Tanto desde su parte y como del equipo hay muchas cosas que, desde un día, ya no convivimos bien juntos y nos separamos. Es como un matrimonio y llegó a su fin", declaró Piero Ferrari sobre la desvinculación del piloto alemán del equipo Ferrari.

El hijo de Enzo Ferrari y actual vicepresidente de la marca con sede en Módena, manifestó que existió durante algún momento una cierta "desconexión" entre Sebastian Vettel y la Scuderia de "Il Cavallino Rampante".

"No sé qué pasó. Quizás fue él, quizás nosotros; quizás él no entendió el auto, o nosotros no lo entendimos a él", indicó.

"Tengo una gran confianza y estima por Sebastian; en muchas etapas de Ferrari hizo grandes carreras. Hoy, no es momento de responsabilizar a nadie, es una historia que fue hermosa y podría haber sido mucho más hermosa, pero eso terminó", expresó Piero Ferrari.