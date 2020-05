Los gimnasios reclaman poder volver a trabajar

Los gimnasios hoy no pueden trabajar y desde aquel 20 de marzo en que se decretó la cuarentena por parte del Poder Ejecutivo nacional, son muchas las familias que se encuentran en una delicada situación a raíz de esta inactividad.

“Reclamamos que nos autoricen para abrir las puertas e iniciar las actividades bajo estrictos protocolos de seguridad que ya presentamos a las autoridades municipales de la ciudad, y que además se elevó a la provincia”, explican los titulares de los gimnasios rafaelinos. Y agregan: “las autoridades ya escucharon la problemática y le planteamos la necesidad de por lo menos tener una fecha tentativa para hacer alguna proyección, desde el punto de vista económico, financiero, desde el punto de vista del personal”.

Hoy a partir de este difícil escenario se constituyó la comisión de Gimnasios Unidos, que este miércoles 27 decidió convocar a una movilización pidiendo por poder volver a trabajar. Será a las 10 en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Catedral San Rafael, para con bocinas, en motos o autos se haga sentir el descontento y malestar que produce esta paralización que se extiende en el tiempo. "Vamos a concentrarnos en la Plaza, frente a la Catedral, pero después vamos a salir en caravana para recorrer todo el centro con el ruido de las bocinas. Y vamos a terminar frente a la Municipalidad para hacer escuchar nuestro reclamo que no está siendo contemplado", dijo el dueño de un gimnasio consultado por este Diario.

Sus integrantes manifiestan que “ya están habilitando en otras provincias, aquí no tenemos circulación viral, por eso no entendemos por qué no se puede pensar en retomar las actividades”. Uno de los panfletos en donde se expone el panorama que atraviesa este sector, indica que hay más de 50 gimnasios que durante 70 días permanecen cerrados y son 150 familias que como consecuencia de esto no perciben ingresos y alrededor de 12.000 alumnos que no desarrollan actividad física. “Queremos volver a trabajar, necesitamos tu apoyo”, expresan los integrantes de esta agrupación.

La movilización de los dueños y empleados de gimnasios de Rafaela forma parte de una convocatoria provincial, ya que también hoy desde las 10 habrá una concentración en el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario -siempre con distanciamiento social y el uso de barbijos- para reclamar la reapertura de sus instalaciones. El presidente de la Cámara de Gimnasios de Rosario, Guillermo Tomatis, reconoció en declaraciones a radio LT 8 que el escenario que está dejando la cuarentena por la pandemia de coronavirus “es dramático, de quiebra". Además, señaló que "todo el tiempo nos llegan noticias de gimnasios que están cerrando".



¿MARCHA MASIVA?

Si bien los representantes de los gimnasios organizan este bocinazo en Rafaela, otros sectores que hoy no pueden trabajar o lo hacen en forma reducida se comunicaron para sumarse a esta protesta que terminará frente a la Municipalidad de Rafaela, justo cuando el jefe de Gabinete y Modernización del Estado local, Marcos Corach, brinde su informe de gestión ante el Concejo Municipal acompañado por secretarios de distintas áreas.

"Nos hablaron para plegarse a esta convocatoria los locales gastronómicos que la están pasando mal, dueños y trabajadores de piletas, de canchas de fútbol 5 y de jardines de infantes. Todos compartimos la preocupación porque el tiempo se agota, estamos al límite y las autoridades deben hacerse cargo del problema, porque son ellas las que no nos permiten abrir", afirmó el dueño del gimnasio consultado.