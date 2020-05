No se recibirán más presos en las comisarías Policiales 27 de mayo de 2020 Redacción Por RESOLUCION DEL MINISTRO SAIN

La sumatoria de detenidos bajo prisión preventiva, las malas condiciones edilicias de las seccionales policiales y un reciente fallo judicial que hizo lugar a un hábeas corpus correctivo por los presos alojados en la seccional 12ª de Santo Tomé (departamento La Capital) llevaron al ministro de Seguridad Marcelo Saín a declarar la emergencia en las comisarías de todo el territorio santafesino y disponer que en las mismas “no se reciban más detenidos”. La decisión abre un posible conflicto dentro del Poder Ejecutivo en tanto las cárceles, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, también están atiborradas de personas.

La resolución 665/20 firmada por Saín declara “la emergencia de las condiciones de detención de ciudadanos/as en las dependencias policiales de todo el territorio santafesino” y dispone que “hasta tanto no se adecue el número de personas presas con la capacidad de alojamiento que esas comisarías tienen no se admitirán más detenidos”, publicó La Capital.

Es que ni más ni menos es una cuestión de números: en la actualidad la provincia tiene en dependencias policiales un total de 723 detenidos mientras la capacidad máxima de las mismas es de 664, lo que marca un exceso del 10,5%. El departamento Castellanos -cuya cabecera es Rafaela- también está complicado, ya que según la fuente citada cuenta con 21 presos más que los lugares disponibles.

La saturación de los lugares de detención es crítica y también debe ser contemplada. Por la tendencia en aumento de las prisiones preventivas de parte de la Justicia penal, lo que implica más gente tras las rejas.



FUNDAMENTOS

La resolución de Saín surge de un estudio encargado en marzo por el propio Ministerio a las 19 unidades regionales de la provincia.

Del mismo surge que hay “resultados preocupantes en lo que respecta a la infraestructura para alojar a detenidos y las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran” en las comisarías, como así también “la crítica situación edilicia de los penales, tratándose de construcciones antiguas, con falta de obras y de mantenimiento, representando ello un peligro para la vida e integridad de los detenidos y de los funcionarios/as policiales”, todo lo que a entender del ministro “aumenta las posibilidades de evasión por parte de los apresados”. En ese sentido, hay que recordar que en los últimos meses se registraron fugas de al menos tres seccionales santafesinas.

En otra parte de la resolución, Saín sostiene que “durante mayo, junio, julio y agosto de cada año se registran los mayores índices de personas detenidas, lo que da una pauta de que para los siguientes meses el panorama se puede complicar más”. Y, en ese sentido, expresa que “deberá el Poder Judicial ser quien examine en cada caso sus decisiones en oportunidad de disponer el alojamiento de personas en lugares de detención que, por su naturaleza y función, no se condicen con la finalidad del cumplimiento de la pena o de la privación de la libertad”.

Otro dato de la resolución se refiere a que entre los presos en comisarías hay personas sometidas a la jurisdicción federal que deberían estar alojadas en el Servicio Penitenciario Federal; y que son recurrentes “los hábeas corpus presentados por el Servicio Público de la Defensa”.