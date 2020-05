Perotti destacó el aporte del personal de salud y del 0800 Locales 27 de mayo de 2020 Redacción Por El gobernador participó de un intercambio de experiencias organizado por el Ministerio de Salud de la Nación, en el marco del Programa Nacional de Telesalud, donde se presentó el servicio Tele-Covid para hacer consultas con especialistas en forma remota.

FOTO SCS TELESALUD. Perotti y los funcionarios de Salud durante la teleconferencia.

El gobernador Omar Perotti participó este martes de un nuevo encuentro del Programa Nacional de Telesalud donde se presentó el servicio Tele-Covid para hacer consultas con especialistas en forma remota. La actividad fue organizada por el Ministerio de Salud de la Nación y estuvo encabezada por el titular del organismo, Ginés González García; y el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. “Muchísimas gracias por esta oportunidad, por este vínculo permanente con Nación, que da respaldo y apoyo –precisó Perotti-. Todos los días estamos aprendiendo y compartir el aprendizaje ha sido una de las mejores experiencias hasta aquí”. “Todo nuestro personal, con la tecnología disponible, nos ha permitido tener una de las experiencias más importantes”, afirmó el gobernador al referirse a la puesta en marcha del 0800 555 6549. "Es fundamental lo que se ha podido hacer en conjunto y con el apoyo de la tecnología”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Salud, Carlos Parola, destacó “cuán importante ha sido haber decidido en forma temprana y rápida poner en funcionamiento el 0800. Esto permitió que la gente se acerque y que tuviéramos un resultado favorable en la manera de enfrentar este verdadero flagelo para la sociedad”. “Es importante entender y compartir la experiencia de cada uno porque a todos nos nutre y nos da una información que nos permite poder aplicarla”, puntualizó Parola.

Por otro lado, el secretario adjunto de Salud, Jorge Prietto, describió que “este 0800, además de haber detectado el 64% de los casos positivos, hoy cumple un rol importante que es acompañar a la población en general”. “Se han recibido más de 85 mil llamadas, de las cuales, 63 mil fueron registradas en el sistema con el que cuenta la provincia, que es el SIPRO, a través del cual hacemos seguimiento permanente de todas las historias clínicas”. “El éxito que ha tenido este tipo de aplicación virtual es el resultado que tenemos hoy en la provincia. Esta experiencia nos ha ayudado a contener a la población, es una experiencia que ha permitido que la gente no circule por los centros de salud, que no se exponga a la población y, a la vez, al recurso humano”, concluyó Prietto.

Por último, la secretaria de Salud, Sonia Martorano, detalló que “el 0800 no sólo es una herramienta de consulta para toda la comunidad ante un síntoma, sino que desde ahí hemos direccionado la realización de hisopados para los que eran casos sospechosos. De esta manera tenemos que casi el 70 por ciento de los casos confirmados se hicieron a partir de una llamada a nuestro 0800”. “Luego, el seguimiento del 80 por ciento de estos casos que se mantuvo en domicilio se hizo también a través de nuestro 0800. Fue una charla muy enriquecedora”. En este nuevo encuentro, llevado a cabo mediante videoconferencia, se expusieron las experiencias del Hospital Garraham, el Hospital Posadas; y las provincias de Jujuy, Neuquén y Santa Fe.

Junto al gobernador estuvieron el ministro de Salud, Carlos Parola; los secretarios de Salud, Sonia Martorano; y de Salud Adjunto, Jorge Prietto.