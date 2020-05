Dependencias policiales no alojarán nuevos detenidos Locales 27 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La decisión de los senadores Alcides Calvo y Felipe Michlig de impulsar nuevamente un proyecto para la construcción de una nueva Alcaidía regional se produjo un día después de que se conociera la Resolución N° 0665 del Ministerio de Seguridad firmada por su titular, Marcelo Sain, en la que se "declara" el estado de emergencia de las condiciones de detención en dependencias policiales de ciudadanos y ciudadanas en todo el ámbito de la Provincia de Santa Fe". En su artículo 2°, establece que "en el marco del estado de emergencia declarado y hasta tanto no se adecue el número de personas detenidas a las capacidades de alojamiento de cada dependencia, no se reciban más personas para ser alojadas como detenidas en dependencias policiales provinciales".

¿Qué significa? Que ni comisarías ni alcaidías de las jefaturas policiales dependientes del Ministerio de Seguridad no recibirán más detenido. "En el último relevamiento realizado en el corriente mes, en relación a la capacidad para el alojamiento de personas, se determinó que las 664 plazas de detención se encuentran ampliamente superadas, ya que la cantidad de personas detenidas en las distintas Unidades Regionales ascienden a 723 personas; así se destaca la Unidad Regional I (Dpto. La Capital), donde la capacidad de alojamiento es de 131 plazas, y el número de personas detenidas es de 250", afirma en los considerandos la resolución del 22 de mayo último.