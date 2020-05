El Bayern se escapa y va por su octavo título consecutivo Deportes 27 de mayo de 2020 Redacción Por El conjunto bávaro se quedó con el clásico ante Borussia Dortmund y estiró la ventaja contra su principal perseguidor. Además, Bayer Leverkusen y Borussia Mönchengladbach dejaron puntos en el camino.

El Bayern Munich venció ayer por 1 a 0 a su escolta en la Bundesliga, el Borussia Dortmund, en el estadio Signal Iduna Park, por lo que aumentó la ventaja a siete puntos a falta de seis encuentros para finalizar la competencia y dio un paso firme hacia el título.

El tanto crucial para que el equipo visitante se quedara con la victoria lo convirtió Joshua Kimmich antes de finalizar la primera etapa.

Kimmich capturó la pelota tras un rebote y efectuó un disparo por encima del arquero Roman Bürki, quien solo alcanzó a tocarla sin poder evitar que ingrese al arco.

A los 13 minutos del complemento tuvo lugar una jugada polémica que podría haber cambiado el resultado del duelo: Erling Haaland ejecutó un remate dentro del área con destino de gol pero se interpuso el brazo del defensor Jerome Boateng.

Sin embargo, los jugadores locales no reclamaron el claro penal, mientras que el árbitro no apeló al VAR para revisar lo sucedido.

Minutos después, el goleador noruego, figura del Dortmund, abandonó el campo de juego por una molestia en su pierna derecha, lo que significó una baja sensible para los últimos minutos del partido.

De esta manera, el líder del certamen alcanzó los 64 puntos a falta de seis fechas para concluir la competencia, con siete unidades de ventaja sobre su perseguidor, que tiene 57 y depende de un milagro para llegar con chances a las últimas jornadas.

La Bundesliga fue la primera de las cinco ligas denominadas "grandes" en retomar la competencia tras la pandemia del coronavirus, con encuentros que se disputan a puertas cerradas y bajo un flexible protocolo dentro del campo de juego.



PERDIÓ EL LEVERKUSEN

DE LOS ARGENTINOS



En la vuelta del Leverkusen a la Bundesliga había recibido elogios de todas partes, tras las goleadas perpetradas a sus rivales en sus primeros dos partidos (4-1 al Werder Bremen y 3-1 al Monchengladbach, uno con los que pelea por la clasificación a la Champions League). Pero ayer, el equipo de Alario (entró en el complemento) y Palacios (sigue sin sumar minutos) recibió un duro e inesperado revés frente al Wolfsburgo. Fue goleado como local 4 a 1.



Otros resultados: Eintracht Frankfurt 3 - Sport-Club Freiburg 3, SV Werder Bremen 0 - Borussia Monchengladbach 0.



Hoy: 13.30hs RB Leipzig vs Hertha BSC, 15.30hs FC Union Berlin vs FSV Mainz, 15.30hs Augsburg vs SC Paderborn, 15.30hs Fortuna Dusseldorf vs FC Shalke 04, 15.30hs 1899 Hoffenheim vs FC Koln.