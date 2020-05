La figura de la Generación Dorada que quiere volver Deportes 27 de mayo de 2020 Redacción Por Pepe Sánchez reveló que aprovechó la cuarentena para ponerse a punto físicamente y que su regreso a las canchas “es muy probable”.

FOTO ARCHIVO SE SIENTE BIEN. / Pepe Sánchez señaló que tiene 'ganas de ver cómo es jugar después de ocho años'.

Fue una declaración que despertó el entusiasmo de todos los fanáticos que se emocionaron durante sus tiempos en la Selección. Una posibilidad que se transformó en un sueño. Una esperanza que se ampara en la memoria nostálgica de todos los que tuvieron la posibilidad de disfrutar de su técnica en la NBA y la Generación Dorada.

Juan Ignacio Pepe Sánchez, presidente de Bahía Basket, no descartó la chance de volver a jugar en forma profesional, en el club que administra. “Tengo muchas ganas de ver cómo es jugar después de ocho años, es muy probable que lo haga”, sorprendió el dirigente de de 43 años en una entrevista brindada al diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca.

El ex base del seleccionado nacional fue uno de los representantes del equipo que iluminó al país con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. También fue el primer argentino en jugar en la NBA. “La verdad es que últimamente entrené mucho”, reveló en el medio local para garantizar que su posible regreso no es ninguna utopía.

La idea de Sánchez es jugar en el club que preside, creado el 25 de mayo del 2010 como Bahía Estudiantes, tras una fusión con ese club bahiense dueño de la plaza en la Liga Nacional, aunque dos temporadas después bautizó a la entidad con el nuevo nombre. “Me siento cero kilómetro”, completó el jugador que supo brillar en Philadelphia Sixers, Atlanta Hawks y Detroit Pistons en la NBA.

Su participación en Estados Unidos no fue la única aventura que cosechó a lo largo de su trayectoria, dado que también dejó una huella en Europa cuando vistió las camisetas del Panathinaikos de Grecia, Etosa Alicante, Unicaja Málaga, Barcelona y Real Madrid en España. El base se retiró de la práctica activa del básquet en el 2013, precisamente en Bahía Basket.