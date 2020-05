Los Pumas, con calendario Deportes 27 de mayo de 2020 Redacción Por La World Rugby comenzó a planificar la competencia. Sería a partir de agosto.

FOTO ARCHIVO PLANIFICACION. La World Rugby trabaja en el programa de las ventanas de agosto en adelante.

Luego de conocerse la suspensión de los test que tenían previsto Los Pumas en la ventana de julio ante Francia e Italia por decisión del ente madre del rugby internacional, la World Rugby, ya comenzó a confeccionar el calendario desde agosto en adelante.

El organigrama para el seleccionado nacional, que cuenta con el rafaelino Mayco Vivas, tiene estipulado, como primer objetivo, encarar el Rugby Championship, que continúa programado para el 8 de agosto visitando a los Springboks y, una semana después, recibirlos en el estadio de Vélez Sársfield.

De mantenerse el calendario, Los Pumas viajarían a Nueva Zelanda para enfrentar a los All Blacks el sábado 29, mientras que en septiembre jugarían los últimos tres partidos ante Australia (el 5 y el 26) y el 16 ante los All Blacks. De todas formar, las uniones de los seleccionados participantes aguardan novedades por parte de SANZAAR.

Mientras tanto, de no haber modificaciones, por la ventana de noviembre, el seleccionado argentino se enfrentaría a Inglaterra (7/11), a Escocia (14/11) y a Gales (21/11).

En el anuncio de la lista de los 50 convocados, consciente de que aún no hay una fecha estipulada para que vuelvan los entrenamientos, la UAR dejó claro cuál es el objetivo de comenzar a trabajar a través de videollamadas: "Los Pumas se ponen a punto y a partir de la semana entrante (haciendo referencia a ésta) comenzarán a trabajar para el futuro: en el corto plazo, en lo que podrían ser las próximas competencias internacionales y en el largo plazo, en vistas al Mundial de Francia 2023".