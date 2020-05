No descartan el reinicio de clases tras las vacaciones Nacionales 27 de mayo de 2020 Redacción Por El Gobierno afirmó que "es probable" que en algunas provincias se pueda volver a clases "con antelación".

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El Gobierno reconoció ayer la "posibilidad de que en algunos lugares" del país las clases "puedan comenzar con antelación", de manera presencial en los colegios, antes de que la Argentina supere oficialmente la pandemia de coronavirus.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, sostuvo en este sentido que "un escenario posible es que comiencen a volver de manera escalonada luego de las vacaciones de invierno". "Dada la circulación del virus, es probable la posibilidad de que en algunos lugares se pueda comenzar con antelación, siempre con todos los cuidados necesarios y el desarrollo de los protocolos", dijo Trotta.

En declaraciones radiales, afirmó que esa chance "se ha conversado" con los gobernadores, sindicatos docentes y especialistas, aunque aclaró que "hay que ver cómo termina de desenvolverse la pandemia los próximos días en aquella provincias que tienen baja circulación del virus".

"La idea es establecer una hoja de ruta con los especialistas, los epidemiólogos, debatirlo en el Consejo Federal de Educación, y después la decisión final va a estar en cabeza del Gobierno provincial", señaló.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se unifiquen los calendarios escolares de este año y el próximo, Trotta respondió: "Queremos esperar a agosto, septiembre para tener una mirada más clara sobre cómo respondió el sistema educativo y eso se va a vincular mucho con el esquema de pasos a seguir con el ciclo lectivo 2020 y 2021".

Los chicos concurrieron por última vez a las escuelas el viernes 13 de marzo.

La posibilidad de retornar a las clases presenciales en aquellas jurisdicciones en donde no se registran casos de Covid-19 desde hace más de 45 días comenzó a ser analizada por el Gobierno nacional.

El regreso a las aulas será "escalonado", en tanto no podrán volver a clase todos los estudiantes en el mismo momento y los alumnos tendrán días de clases en las escuelas y otros en sus hogares, detalló el Ministerio.

Para poder tomar una medida concreta, la estrategia por parte del Gobierno nacional es esperar a los meses de agosto o septiembre, luego del receso invernal, para tener una mirada más clara y poder desarrollar una instancia de evaluación de respuesta del sistema educativo en el marco de la pandemia.

De todos modos, en aquellas provincias donde no se han registrado casos de Covid-19 en los últimos 45 días podría evaluarse un regreso con anterioridad.

En esos casos, las autoridades nacionales analizarán la posibilidad del retorno a las instituciones educativas a partir de la decisión que tome cada provincia.

Por otra parte, Trotta rechazó las críticas hacia los cuadernillos elaborados por la cartera, luego de que la oposición afirmara que se trata de un "intento de adoctrinamiento escolar".

"Me sorprendió. Este material es desarrollado por pedagogos y universidades. Se toca una agenda desde la política, pero no partidaria, sino desde las ciencias sociales. Nada más alejado de un cuaderno con mirada partidaria", aseguró el funcionario nacional.