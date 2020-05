Sunchales: otra vez tiros y caos en B° 9 de Julio Policiales 27 de mayo de 2020 Redacción Por MENORES ARMADOS ENFRENTARON A LA POLICIA

Otra vez no hay paz en la ciudad de Sunchales.

Es que durante la noche del lunes y la tarde de ayer martes, los mismos hechos se repetían: un grupo de entre 8 y 10 menores de edad, que tienen a maltraer al barrio 9 de Julio, nuevamente atacaron a policías y patrulleros con palos, piedras y todo lo que estuviera a su alcance. Incluso se mencionaron presuntos disparos de armas.

No obstante, merced a la intervención policial, la calma parece haberse recuperado desde la tarde de ayer, cuando arribaron a la ciudad de Sunchales el subjefe de la Unidad Regional V, comisario inspector Ariel Palomeque, junto a un grupo de efectivos de refuerzo, e incluso fuentes extraoficiales mencionaron unas cinco camionetas de la fuerza.

Pero mejor hagamos un repaso del itinerario de los hechos.



LA NOCHE DEL LUNES

Todo comenzó en la noche del lunes, cuando a las 22:30 aproximadamente –según consignó el portal sunchalense Meridiano Digital- la policía advirtió la presencia de un grupo de personas que se encontraban dentro de una vivienda en construcción, prendiendo fuego y tomando bebidas alcohólicas, violando abiertamente lo dispuesto en los decretos de aislamiento social obligatorio por Covid-19. Esto ocurría en la esquina de calles San Juan y Joaquín V. González, en pleno Barrio 9 de Julio; lugar que sería la “base” de los inadaptados.

Una vez que las fuerzas del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) arribaron al lugar, observaron un grupo de alrededor de siete personas o más entre varones y mujeres, quienes se encontraban en la esquina antes mencionada, aparentemente ingiriendo bebidas alcohólicas y habían encendido fuego dentro de un tacho de 200 litros.

Al notar la presencia de la Policía los individuos empezaron a gritar a viva voz: “ahí viene la gorra, ahí viene la gorra, acá se arma, ‘vamo’ a romperle todas las camionetas a los vigilantes”, vociferaban mientras se alejaban a la carrera del lugar y comenzaron a arrojar todo tipo de objetos contundentes contra la humanidad de los uniformados y los móviles.

Frente a este ataque, la policía intentó disuadir y dispersar a los agresores con disparos al aire, con sus escopetas con cartuchos anti tumulto (postas de goma). En esos momentos algunos de los allí presentes comienzan a correr, ingresando a los domicilios del lugar y desde los patios continuaban arrojando objetos a los servidores de la ley.

Al mismo tiempo, desde todas las direcciones comenzó a aglomerarse un grupo numeroso de personas quienes no cesaban en su hostilidad hacia el accionar de los agentes policiales, motivando de esta manera la retirada para preservar la integridad física y de los móviles que ya habían sufrido algunos daños por el impacto de varios elementos contundentes.



MOVILES DAÑADOS Y

MENORES IDENTIFICADOS

Producto de lo anterior, se constataron daños varios en uno de los móviles que resultó con un reflector roto del lado derecho, rayones en espejo retrovisor, abolladuras en guardabarros, como así también una gran cantidad de cascotes y palos que fueran arrojados, en la caja de una camioneta policial. Otro de los móviles que intervino en las acciones resultó con varias abolladuras en el mismo.

En tanto, en relación al grupo de personas que se encontraban en el lugar y que habrían iniciado la agresión hacia el personal policial se logró identificar al menor llamado Agustín P. de 17 años, y a Walter Q. de 16 años, quienes tendrían permanencia obligatoria dispuesta por el Juzgado de Menores de Rafaela.

Cabe mencionar además que en horas de la tarde se habría viralizado un video en el cual se podía observar a Agustín P. manipulando un arma tipo pistola de color plateado, calibre 9 mm y dos cajas de cartuchos completas.



EN LA TARDE DE AYER

En la tarde del martes, como una continuación del desagradable espectáculo, los mismos hechos se repitieron.

Según recabó LA OPINION, "había un lío bárbaro". No sólo se repitió lo de la noche del lunes, sino que además –según nuestras fuentes reservadas- desde las 17:30 se repitieron los enfrentamientos a los tiros entre policías de GOT, CGI y de la Comisaría 3ª y los malvivientes.

“Son los mismos pibes de anoche, entre 8 y 10 menores. Atacaron a vecinos, rompieron ventanas, dañaron el auto de un vecino porque dijeron que llamó a la Policía. Es siempre lo mismo”, confiaron testigos a LA OPINION.

Como «frutilla del postre» y producto de los enfrentamientos, según fuente segura, quedó un herido con posta de goma en el ojo al cual el servicio de Emergencias SIES 107 debió trasladar a la ciudad de Santa Fe para su mejor atención.