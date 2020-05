Rafaela celebró el Día de la Patria Locales 26 de mayo de 2020 Redacción Por En un acto encabezado por el intendente Luis Castellano, la ciudad celebró 210 años de la conformación del primer gobierno patrio. A la cita solo asistieron autoridades oficiales. No hubo presencia de escuelas, expresiones artísticas ni público debido al aislamiento obligatorio por coronavirus.

FOTO COMUNICACION SOCIAL A SOLAS. Las autoridades locales posaron junto al Monumento a San Martin durante la mañana de este lunes en la Plaza 25 de Mayo.

En un sencillo acto realizado en la Plaza “25 de Mayo” de nuestra ciudad, el intendente Luis Castellano encabezó el acto oficial con motivo de los 210 años de la instauración del primer gobierno patrio.

Fue una celebración muy especial ya que no participaron las escuelas, no hubo presentaciones artísticas ni público. Solo asistieron autoridades oficiales debido al vigente Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia que establece el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país producto de la presencia de la pandemia de COVID-19 (coronavirus).

Además del Intendente, estuvieron presentes el senador nacional, Roberto Mirabella; el senador provincial, Alcides Calvo; el diputado provincial, Juan Argañaraz; el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero; el jefe de la Unidad Regional V, director general de Policía, Claudio Romano; el jefe de la Subdelegación Rafaela de la Policía Federal Argentina, subcomisario Eduardo Quiróz; el jefe del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, comandante principal Hernán Chamorro; el párroco de la Catedral San Rafael, Alejandro Mugna; el presidente del Consejo de Pastores, Marcelo Becla; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen y el secretario de Cultura, Claudio Stepffer.

El evento se inició con el izamiento de la bandera nacional. Seguidamente, ante el hecho excepcional que imposibilitó la realización del tradicional Te Deum por la pandemia, hicieron uso de la palabra con un texto bíblico acompañado de una pequeña reflexión alegórica a la fecha el padre Mugna y el pastor Becla.

El desarrollo del acotado encuentro continuó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha Canción Ciudad de Rafaela.

De esa forma finalizó el acto conmemorativo por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Un encuentro que resultó distinto e influido desde el contexto por la presencia de profundos cambios y desafíos enmarcados en una situación social, económica y de salud compleja que deberemos afrontar con entereza, solidaridad y responsabilidad.



MOMENTO ESPECIAL

El intendente Luis Castellano expresó que hoy vivimos “una fecha patria distinta. Es un momento especial, particular. Entendimos que debía ser un acto presencial. Es un día importante que tuvimos que vivir dentro de esta nueva normalidad que también se aplica en los actos patrios”.