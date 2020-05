Perotti: "todos somos y hacemos la Patria" Locales 26 de mayo de 2020 Redacción Por Así lo aseguró el gobernador de Santa Fe, en su discurso por la conmemoración oficial por los 210 años de la Revolución de Mayo en la ciudad capital. “Entre todos y con todos. Juntos y en unidad”, afirmó.

FOTO PRENSA GOBERNACION MENSAJE. “Los momentos que vivimos nos demandan repensar el camino hacia esa ansiada libertad en toda su complejidad, ante el cambio de paradigma universal", sostuvo Perotti.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó el acto conmemorativo por el 210 aniversario de la Revolución de Mayo, en el que afirmó que “la Patria es el bien común, el lugar amplio y diverso donde todas y todos somos necesarios para alcanzar un destino de grandeza. Nos seguimos pensando y deseando como Nación emancipada, capaz de decidir nuestro futuro, nuestro destino, buscando siempre el bienestar de nuestro pueblo”.

“Los momentos que vivimos nos demandan repensar el camino hacia esa ansiada libertad en toda su complejidad, ante el cambio de paradigma universal. Esta pandemia nos amenaza a todos, pero no nos iguala a todos. Acrecienta desigualdades, potencia las carencias. Y eso evidencia una sociedad injusta, desequilibrada”, detalló Perotti.

En este sentido, el gobernador manifestó que “la pandemia ha puesto en atención y hace impostergable dos sectores muy visibles que han sido dejados de lado en los últimos años: nuestros adultos mayores y las poblaciones de los barrios vulnerables, signadas por el hacinamiento. Allí hay mucho para trabajar, allí claramente cualquier expresión de libertad debe contemplar la solución de cada uno de ellos”.

Durante el acto, que se realizó en la plaza 25 de Mayo de la ciudad capital, el titular de la Casa Gris apeló al espíritu solidario de cada santafesino, al afirmar que “creemos en una patria viva que se construye con cada acto de solidaridad, con cada gesto y acción que ponen al colectivo por encima del individuo. De eso se trata hoy, de cuidarnos, de construir nuevos lazos, de ser solidarios, del gesto simple entre vecinos, de la contención de los vulnerables, de potenciar un Estado creativo e innovador que cobije a todos comenzando por los que más lo necesitan”.

“Hoy estamos en guerra, una guerra distinta, con un enemigo que viaja con nosotros. En las guerras convencionales se dinamitaban los puentes para evitar el avance del enemigo. Hoy el camino y el puente somos nosotros”, graficó el primer mandatario provincial y amplió: “En las guerras desde todas las épocas, hay hospitales de campaña. Hoy los cuerpos de sanidad no están en la retaguardia, están en el frente más duro de la batalla. Allí con poco conocimiento todavía del enemigo, con todas las armas pero fundamentalmente con mucho coraje. Con las lógicas adaptaciones, en esta guerra no puede haber neutrales ni indiferentes”.

Más adelante el gobernador se dirigió a la clase política, al sostener que “ debe estar a la altura de la responsabilidad y confianza que cada ciudadano depositó con su voto. Tanto en quienes hemos sido elegidos para gobernar los destinos de la provincia como quienes han sido elegidos para ser oposición. Juro que jamás imaginé que todos nuestros sueños, ideas y proyectos iban a verse trastocados por algo tan microscópico como letal. Ante situaciones límites debemos anteponer el hecho de ser hombres y mujeres de Estado, con la enorme responsabilidad de conducir los destinos de nuestros pueblos. Trabajando incansablemente para cuidar la vida de cada santafesina y santafesino para trabajar por la reconstrucción de la provincia, de la mano del trabajo, de la producción y de la ciencia y la tecnología”.

Para finalizar, Perotti dejó un mensaje claro a cada santafesino y santafesina. “Nadie se salva solo, todos somos y hacemos la patria. Es entre todos y con todos. Juntos y en unidad”.



PRESENTES

De la ceremonia, llevada a cabo en la Plaza 25 de Mayo, en la ciudad capital, participaron la vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas; el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo; la ministra de Educación, Adriana Cantero; el intendente municipal, Emilio Jatón; el senador por el departamento La Capital, Marcos Castelló; y el presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe, Leandro González.

También estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez; el jefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia; el jefe de la guarnición Santa Fe del Ejército, coronel Juan Carlos Borri; el arzobispo de Santa Fe, monseñor Sergio Fenoy; y la pastora evangélica, Ruth Ríos Brunet, entre otras autoridades.