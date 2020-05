Bajo esa consigna, el Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi” presentó un nuevo proyecto que tiene como objetivo repensar la institución en este contexto particular de aislamiento donde el acento está puesto en las prácticas a distancia y en construir junto al público la experiencia de lo sensible.

A partir de la medida de aislamiento, el Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi”, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, se encuentra trabajando en diferentes estrategias para seguir conectado con sus visitantes, protegiendo la salud de sus trabajadores y de sus públicos.

Desde sus redes sociales, ha estado generando diversos contenidos para exponer de manera virtual las muestras que tenía programadas inaugurar en sus salas a comienzo de año, así como también parte de su colección patrimonial en diálogo con el contexto actual y el tiempo presente y de las distintas prácticas, no siempre visibles, que lleva adelante la institución.

Pero, además, ha decidido aprovechar este contexto particular para repensar la institución y el sentido de las prácticas a la distancia, y construir junto a sus públicos la experiencia de lo sensible.

Para ello, presentó este nuevo proyecto denominado “El Museo que viene” que se centra en la idea germen de un museo móvil y contaría con dos etapas: Momento Museo, una convocatoria colectiva donde el visitante ‘viene al Museo’, y Museo Va, ‘que va desde el Museo’ hacia la casa de cada visitante con formato de valija.



Momento museo

Se trata de una convocatoria virtual donde se invita a todo tipo de públicos a compartir sus propias experiencias de vida, ligadas al campo de las artes, (tanto durante esta crisis sanitaria como anterior a la misma) y construir junto a ellos la idea de un nuevo Museo en comunidad.

Si tuvieras que mostrar algo en el Museo: ¿qué sería?, ¿para quién?, ¿cómo lo harías?... Con estas preguntas buscan renovar la propia mirada sobre la institución e incluir la de los visitantes. Explorar distintos sentidos de pertenencia, armar un mapa de construcción colectiva.

La idea es que los públicos puedan participar enviando su material (foto, video, audio) donde muestren algo de lo que saben hacer: música, arte visual, digital, bordado, cocina, escritura, baile, actuación, tejido, filmación… O algún objeto que valoren mucho, una repisa de reliquias personales. Una foto querida, una visión, una idea, una charla, algo especial.

Luego, a través de una mini curaduría, realizarán un registro de esos momentos que acontecen por fuera del Museo, para luego difundirlos en sus redes e incluirlos en una futura exposición.

El material deberá enviarse a: [email protected] Las consultas se podrán dirigir a instragram @museodearte.rafaela, facebook museodearte.rafaela.



Museo va

El Museo viene compartiendo además diversos contenidos con actividades que se pueden descargar a través de la página web del municipio: Cultura en casa.

Pero las redes sociales no son signo de accesibilidad para todos. Por eso, para poder llegar a los hogares de las familias que no pueden acceder a la conectividad, diseñarán dentro de su programa Museo en Viaje, una nueva valija con distintos materiales didácticos impresos, que será presentada próximamente.