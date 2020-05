La UCR rafaelina se pregunta hasta cuándo la cuarentena Locales 26 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Comité Rafaela de la Unión Cívica Radical difundió un documento que, bajo el título "Que la pandemia no nos robe libertades", reflexiona sobre la continuidad de la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional y su vinculación con la Revolución de Mayo a través del concepto de "libertad".

"Mientras asistimos impávidos a la pérdida de nuestras libertades fundamentales y al socavamiento de las instituciones que las resguardan. Esas libertades que animaron la pluma y las acciones de 'los hombres de mayo' imbuidos del espíritu de la ilustración y contrarios a las prácticas de gobiernos absolutistas. Esas libertades que están en la base de los acuerdos constitucionales que se expresaron en la Constitución del 53, después de décadas de guerra civil. ¿Recuerdan la expresión del Preámbulo, que dice '…y para asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, nuestra posteridad y todos los hombres del mundo…?' Sí, esas libertades que formaron el andamiaje de la democracia liberal y republicana, que sigue siendo (aunque a muchos les incomode) la muralla que resiste y nos protege contra los autoritarismos de izquierda y derecha. El artículo 14 es sintético, concreto y sin dobleces en cuanto a los derechos fundamentales que disfrutamos los habitantes (ni siquiera ciudadanos) en el país", sostienen desde el radicalismo rafaelino.

Más adelante afirma que "en la escuela primaria y secundaria de antaño estos conceptos se aprendían de memoria a la par del estudio de obligaciones y garantías que lo acompañaban" a la vez que plantea que "desde hace más de 60 días la imposición de lo que eufemísticamente se ha llamado 'aislamiento social, preventivo y obligatorio' ha traído complejas consecuencias sobre las múltiples configuraciones que nos atraviesan como seres sociales que somos, alterando lo afectivo, lo familiar, lo laboral, lo educacional, lo espiritual, la salud, el esparcimiento… y así se pueden llenar varios párrafos con tantos matices y significaciones como personas hay".

Asimismo, advierte que la "justificación al aislamiento preventivo y obligatorio se basa en 'estar preparados sanitariamente ante la pandemia, obligación del estado de dar respuesta eficiente e inmediata a la salud de la población'". En este punto, se pregunta si "es necesario tanto tiempo para poner en funcionamiento el sistema de salud en forma adecuada y eficiente". También se interroga ¿dónde estuvo la acción del Estado todos estos años en un derecho indiscutible del ciudadano que paga sus impuestos que deben volver al pueblo en servicios imprescindibles como el sanitario?".

"La respuesta de quienes nos gobiernan hoy, y que lo hicieron en el 80% de los últimos 70 años es el confinamiento a punta de pistola, cercenando nuestras libertades, nuestros proyectos, nuestra cotidianeidad, acercándonos al precipicio del autoritarismo", manifiestan desde la UCR local. A modo de cierre, cita un expresión del ex presidente, Raúl Alfonsín en 1989 cuando dijo: "Podemos discutir con quienes estén a la derecha o a la izquierda, va a ser una discusión racional, con quienes no podemos discutir es con un populista porque te responde con voluntarismo, slogan, inescrupulosidad, demagogia".