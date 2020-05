Sensaciones y sentimientos Sociales 26 de mayo de 2020 Por Hugo Borgna Leer mas ...

QUERIDA REBELDIA

Si hay una idea aceptada, puertas adentro de la Argentina, es la de identificar el “ser nacional” (O en la actualidad el ADN o gen, como más les guste) partiendo de ese personaje llamado gaucho con domicilio en el Martín Fierro.

Aunque la aplicación generalizada de estos días de la palabra refiera más a los favores (las vernáculas “gauchadas”) que alguien pueda proporcionar a otro, el componente básico del gaucho -y su combustible histórico- es la libertad (“Soy gaucho y entiéndalo / como mi lengua lo esplica / para mí la tierra es chica / y pudiera ser mayor / … / mi gloria es vivir tan libre / como el pájaro del cielo”).

Claro que si a ese concepto le agregamos el previsible riesgo que supone la falta de fronteras físicas, puede surgir una consecuencia poco feliz: la rebeldía (“Cuando me vido acercar / -quién víbore preguntó- / qué víboras dije yo / Ha garto, me pegó el grito / y yo dije despacito / más lagarto serás vos”).

Si nos gusta decir que el argentino es esencialmente gaucho, habrá que asumirlo en toda su complejidad y contenido, y preguntarse si eso es realmente bueno. Así, aparecen inicialmente a la vista dos formas habituales y posibles de ejercer la pertenencia al gauchismo.

¿Es gaucho el que siente tendencia natural a hacer favores? ¿O el que necesita ejercer su libertad sin culpas ni complejos?

En lo que se alude a ayudar, como primera intención, habrá que balancearla poniendo en el otro plato el peso de la legislación y de la ética. Para el caso de la segunda, sentirse libre de ataduras puede ser una buena oportunidad para desarrollar ideas que beneficien a los iguales.

El primer paso hacia la rebeldía es valorar la propia impaciencia como suficiente justificación para no cumplir necesarias leyes; el segundo, estimar exageradamente el individualismo, y a ese le sigue el supuesto derecho a no cumplir si no se quiere hacerlo. Finalmente, declarar la consagración de la ya querida rebeldía como modo de representar el ser nacional, gaucho, autóctono, y valor único a tener en cuenta para imponer siempre la propia voluntad. De esta manera se le presentan molestos límites a los gauchos de hoy; esos que arrean – y de a pocos seres por vez- en alazanes de tanta potencia que no pueden frenar al solo grito del conductor.

Ejemplos de rebeldías mínimas son (con derecho a manifestarse en otras circunstancias de más responsabilidad ciudadana): ir en automóvil resonando para todo y todos el multivalorado recurso de la bocina, creyendo que así desaparecerá el que va adelante (¡debe dejarme pasar enseguida!), o el que estaciona depositando su auto en la entrada de garaje más cercana (¡él no necesita ahora este espacio!). Igualmente, circulando en motocicletas no cumplirán con la sabia obligación de usar casco y/o cargarán en el vehículo hasta el perro, pasarán por los huecos entre los autos y no frenarán en las esquinas. Los ciclistas harán satisfactorios y veloces avances por las veredas y en la mismísima plaza 25 de mayo. Los caminantes cruzarán la calle en diagonal y sin mirar atrás, atendiendo al amado celular; todo con la mirada perdida en la abstracta, feliz contemplación de sus ¿derechos?, enojándose con quienes se atreven a cuestionarles su falta de urbanidad.

Pero, por más que se diga lo contrario, el mundo es angosto y comunitario.

Hace muchos libros y mucha historia que los gauchos ya no tienen tiempo ni posibilidad de detenerse, ni para regocijarse en la contemplación de la dulce poesía de la pampa.

Con mucha nostalgia y dolor, deben ahora atender a las insobornables veredas de lo establecido.