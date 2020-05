Secretos, errores y escenas polémicas Información General 26 de mayo de 2020 Redacción Por Secretos, “errores” y escenas polémicas de Friends, la serie éxito que vuelve a 16 años de su final. Mientras los protagonistas del gran suceso televisivo aparecen con frecuencia en los principales medios del mundo y suelen imponerse como tendencia en las redes sociales, siguen saliendo a la luz imágenes, “perlitas” y diálogos inolvidables de un programa que continúa siendo furor entre los fanáticos y se prepara para un regreso especial.

FOTO REUTERS// FRIENDS.// El elenco en 2002 recibiendo un Emmy.



Por Agustina Larrea



Pasaron más de 25 años de su estreno y casi 16 de su final. Sin embargo, el elenco de Friends y todo lo que ocurrió durante las grabaciones de la exitosa comedia que se emitió entre 1994 y 2004 y se convirtió en un fenómeno global, no dejan de ser noticia.

Sin ir más lejos, en los últimos días, las declaraciones de Lisa Kudrow, la recordada y delirante Phoebe del programa, volvieron a traer al ruedo una de las polémicas más comentadas sobre la serie.

En declaraciones a The Sunday Times, la actriz se refirió a las críticas por la falta de diversidad en el elenco de Friends, algo que muchas personas comentaron en su momento y que hoy señalan como una decisión de la producción que hizo “envejecer mal” a la ficción.

Kudrow aseguró que si el programa se grabara hoy, seguramente contaría “con un elenco únicamente blanco, eso seguro”. Sin embargo, en su visión la actriz asegura que Friends contó con elementos “de avanzada” para su época.

“Ahí está ese tipo cuya esposa descubre que es gay, está embarazada y los tres se ocupan juntos de la crianza. También tuvimos la temática de la maternidad subrogada”, apuntó, en referencia a dos momentos muy recordados de la tira: cuando el personaje de Ross es padre y cuando el personaje que encarnó la propia Kudrow decide prestarle su vientre al hermano para llevar adelante la gestación de sus sobrinos.

En las últimas semanas, quien también ocupó espacio en los principales medios fue Matthew Perry, el actor encargado de darle vida a Chandler en la sitcom. En este caso se trató de unas imágenes que circularon y en las que se pudo ver su deteriorado aspecto físico, lo que provocó preocupación entre los fans.

Desde hace años, el artista lucha contra un severo cuadro depresivo y contra las adicciones, algo sobre lo que siempre fue honesto en las pocas declaraciones a la prensa que dio.

En las últimas semanas también circularon algunos datos sobre la posible reunión del elenco, que por estos días tenía pensado estrenar un especial que debió ser postergado por la pandemia, como ocurrió con cientos de producciones audiovisuales.

Aunque inicialmente se había dicho que el envío se vería por HBO Max el 27 de mayo, el lanzamiento fue postergado sin fecha precisa.

Según publicó la revista Variety, Bob Greenblatt, uno de los ejecutivos de WarnerMedia, pronosticó que el elenco podría volver a verse personalmente “a fines del verano” del hemisferio norte para las grabaciones.

“Al comienzo pensamos que los programas iban a ser demorados por un mes o dos como máximo, pero ahora parece que esto llevará algo más que eso”, dijo el ejecutivo, en referencia a los numerosos cambios y postergaciones que trajo a la industria del espectáculo el brote de coronavirus que azota al mundo.

“Esperamos poder tener este especial hecho para finales del verano, si los astros se alinean y podemos volver a trabajar en la producción. Creemos que hay un valor en tener una buena cantidad de público en vivo (durante esta grabación) para experimentar la reunión de estos seis amigos y no queríamos que esto simplemente fuera con una videollamada con seis cuadritos con personas grabándose desde sus cocinas o sus habitaciones”, adelantó Greenblatt.

Para acortar de algún modo la espera, Teleshow repasa algunos secretos, “errores”, curiosidades y escenas polémicas de Friends, la serie éxito que tarde o temprano volverá a las pantallas a 16 años de su final.

1) El embarazo de Phoebe. Con el paso del tiempo, se reveló que los guionistas debieron sumar esa circunstancia a la historia porque Lisa Kudrow estaba embarazada de su hijo Julian. Así, en lugar de disimular la situación con planos cortos o escenas donde no se viera la panza de la actriz, prefirieron modificar la historia y cambiar de alguna manera el rumbo que iba a tomar el personaje. De ese modo surgió la idea de que ella se sometiera a un tratamiento para la subrogación de vientre.

2) El embarazo de Rachel. Los fanáticos más meticulosos detectaron un “error” en el guión. Es que, según se pudo ver en uno de los episodios más emblemáticos, el personaje interpretado por Aniston descubrió que estaba embarazada durante el casamiento de Monica y Chandler que transcurrió en mayo. Tiempo después, a finales de la octava temporada, dio a luz a Emma también en mayo, por lo que habría tenido un embarazo que duró un año.

3) Polémica. Algunos críticos de la sitcom apuntaron al cumplirse 25 años de su estreno que uno de los temas más controversiales sobre el que la ficción hizo bromas fue el sobrepeso que tenía el personaje de Monica durante su infancia y adolescencia. Hubo escenas en las que los padres de la joven la obligaban a comer sobras “que no entraban en la heladera” o era víctima de bullying y esto se mostró de manera humorística.

4) Barry. El año pasado, varios de los actores secundarios de la tira hicieron revelaciones muy sorprendentes que impactaron al público. Uno de ellos fue Mitchell Whitfield, el intérprete de Barry en la ficción, aquel dentista a quien Rachel deja “plantado” en el altar. Whitfield contó en una entrevista con The Guardian que estuvo a punto de quedar elegido para interpretar a Ross en la sitcom. "Llegué hasta el final, pero a último momento me dijeron: ‘Vamos a traer a otro tipo más para la audición’. Esa persona resultó ser David Schwimmer. “A mi esposa todavía le molesta que no haya obtenido el papel de Ross. Podría haber ganado millones de dólares”, señaló en la entrevista.

5) El cumpleaños de Rachel. Una incongruencia del guión hizo comentar a varios fanáticos un pequeño desliz: en una escena el personaje interpretado por Jennifer Aniston le asegura a Gunther, el hosco mesero del Central Perk, que su cumpleaños es el 5 de mayo. Pero más adelante, en un capítulo en el que Rachel es detenida y debe mostrar su carnet de conducir ella menciona que es del signo de acuario, por lo que, según el zodíaco, debería haber nacido entre el 20 de enero y el 18 de febrero.

6) Identidad y controversia. Uno de los personajes que llamó la atención a lo largo de las diez temporadas de la sitcom fue el padre de Chandler, de quien él se avergonzaba porque era transgénero. En un momento de la trama se reveló que decidió cambiar su identidad para llamarse Helena Handbasket. Martha Kauffman, una de las creadoras del programa afirmó en 2019 que el tema no estuvo tratado con respeto. “Creo que no teníamos el conocimiento necesario sobre las personas transgénero en esa época”, afirmó en una entrevista con USA Today.

7) Números. Los recordados departamentos de los amigos donde transcurre mayoritariamente la serie cambian repentinamente su numeración. Al comienzo se vio que eran “4” y “5” y en las últimas temporadas pasaron a ser “19” y “20”.

8) Paolo. Fue uno de los personajes secundarios más controversiales y algunos fanáticos de la pareja de Rachel y Ross llegaron a detestarlo. El novio italiano de Rachel, que en la ficción se llamó Paolo, fue interpretado por el actor Cosimo Fusco, quien el año pasado reveló que durante el rodaje improvisó casi todas las líneas en italiano de su personaje. Esto incluyó, claro, una escena memorable en la que él está junto a Rachel frente al ventanal mirando las estrellas.

9) Enojo. Otro de los personajes que generó repudio entre el público fue el de Julie, una novia científica que tuvo Ross, interpretada por Lauren Tom. Según le contó al diario The Guardian, cada vez que grababan una escena, el público que asistía a los rodajes la abucheaba. De alguna manera, la creían responsable de la ruptura entre los personajes Ross y Rachel, sin dudas la pareja más emblemática del programa.

10) El pizarrón de Joey y Chandler. Recientemente se reveló un dato que intrigaba a los más fanáticos de la serie. Para muchos, era un verdadero misterio por qué el departamento que compartían Chandler y Joey tenía una suerte de pizarra en la que en cada emisión se veían distintos dibujos y mensajes. Paul Swain, uno de los empleados de Warner de ese momento del equipo de iluminación, reveló en 2018 cuál fue su curioso rol en una entrevista: “La pizarra era responsabilidad del departamento de arte. Sin embargo, a veces nos dábamos cuenta de que no había nada. Entonces me dijeron: ‘Te debes encargar de que cada vez que grabemos haya algo dibujado’, y yo quedé encantado”. A partir de entonces, se encargó de dibujar sobre la pizarra o de dejar mensajes escritos con algunos chistes y hasta referencias a capítulos anteriores de la tira.

11) ¿Se conocían? En los comienzos de Friends Rachel aparece ante su amiga Monica luego de huir de un casamiento fallido. Según se puede observar en aquellas escenas iniciales, las jóvenes y Ross se conocen desde que son pequeños. Así, la “novia fugitiva” debe presentarse ante los demás protagonistas. Sin embargo, en capítulos sucesivos, cuando se ven flashbacks de la adolescencia de los personajes, se revela que Rachel conocía también a Chandler de cuando eran chicos.

12) Las paredes del Central Perk. Mucho se comentó sobre la célebre cafetería donde los amigos se juntaban a diario a conversar. Pero hace poco tiempo un productor reveló un dato poco conocido: las paredes de aquel bar exhibían cuadros que debían ser cambiados cada tres episodios. La producción de esta manera tuvo como intención decorar aquel espacio con obras de artistas en ascenso que, en algunos casos, llegaron a ofrecer piezas originales de su trabajo para la serie.