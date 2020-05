Paoletti y el pedido por la situación del TN Deportes 26 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presidente del Turismo Nacional, Hugo Paoletti, se refirió al delicado contexto por el que atraviesa el automovilismo. "Hay que empezar a moverse porque si esto se extiende por dos o tres meses más, muchas categorías van a desaparecer, y de esto no excluyo al Turismo Nacional", aseveró en declaraciones a Campeones.

Necesitamos que regrese la actividad porque hay gente que la está pasando mal, y por lo que se ve, va a estar mucho peor", sin anestesia, pero sincero, Hugo Paoletti realizó un análisis de la difícil situación por la que atraviesa el automovilismo nacional como consecuencia de la pandemia de coronavirus. "Estamos en contacto permanente con los pilotos y los preparadores para saber cómo están. Hemos armado nuestro protocolo, hablando con infectólogos y gente especializada, y lo presentamos en el ACA, que a su vez lo llevará al Ministerio de Turismo y Deporte, detallando la gente que trabaja en el Turismo Nacional", contó el presidente de la categoría.

Y prosiguió: "La semana pasada le hicimos llegar un escrito al ministro Lammens, porque nos pidieron a todas las categorías, no hemos tenido ninguna respuesta. Queremos buscar un paliativo, una solución intermedia, para retornar a la actividad. Cada categoría tiene una estructura determinada, y cada equipo es una PyME, y son cerca de 80.000 personas, en todo el país, la que vive del automovilismo. Desde marzo que no estamos teniendo ningún tipo de ingreso y se nos hace muy difícil; a categorías, pilotos, preparadores, mecánicos".

En referencia a la posibilidad de regresar a las pistas, Paoletti indicó: "Si le buscamos la vuelta, con protocolos, distanciamiento social y cuidados sanitarios acordes, creo que podemos llegar a tener actividad en lo inmediato. Por nuestra parte, la actividad estaría acotada a sábado y domingo, para que haya menos contacto y un día menos de actividad, y por ende, menos gastos".

Y reconoció que la intención era reiniciar el campeonato en La Plata: "La idea era comenzar en La Plata, pero a raíz de lo que dijo el presidente ayer, que la zona del AMBA es la más afectada, tendremos que buscar otra provincia, con las precauciones sanitarias del caso, pero la verdad que hoy no tenemos nada en concreto. Hablé con Hugo para hacer una carrera en conjunto con el TC, y parece contradictorio si lo vemos desde el punto de vista de achicar por un tema sanitario, pero no creo que contemos con todos los autos con los que veníamos trabajando. No quiero ser duro pero no creo que vayamos a tener más de sesenta autos, como mucho. Y lo mismo le pasará al TC me imagino. También tendremos que reestructurar los calendarios, así que cuando llegue el momento, tendremos que replantearlos".