"Los jugadores de ascenso quieren volver a laburar"

El entrenador de Villa Dálmine, Felipe De la Riva, señaló que cuando el presidente Alberto Fernández deslizó que el fútbol podría volver a puertas cerradas "fueron los jugadores los primeros en quejarse que se querían ir a la casa", a la vez que dijo que "la diferencia es que los de Primera División pueden estar dos años" sin jugar, pero "los del ascenso se quieren matar porque quieren volver a laburar".

"En un primer momento el Presidente dijo que no veía por qué el fútbol no podía seguir a puertas cerradas y fueron los jugadores los primeros quejarse que se querían ir a la casa. La diferencia es que los jugadores de Primera División pueden estar dos años en la casa si quieren. Hoy los jugadores de ascenso se quieren matar porque quieren volver a laburar, pero eso lo tendrían que haber visto el primer día", aseveró.

Asimismo el técnico añadió: "Estoy de acuerdo con la cuarentena, pero el fútbol corre menos riesgo, creo que debemos entrenar, respetar la profesión. Todos necesitamos la plata, pero que me paguen por estar sentado en mi casa no me genera satisfacción, quiero volver a trabajar".

Además De la Riva criticó la postura de los futbolistas del ascenso por apoyar la decisión de los jugadores de Primera de frenar la actividad deportiva por la pandemia de coronavirus al señalar que "pensaban que se iban de vacaciones 15 días e iban a volver".

"Más allá de que sea entendible la decisión de jugadores como (Leonardo) Ponzio o (Carlos) Tevez de no jugar, muchos futbolistas del ascenso se subieron al barco ese porque les quedaba cómodo. Se los dije en el vestuario, pensaban que se iban de vacaciones 15 días e iban a volver", expresó.

En declaraciones radiales, el entrenador indicó: "Estoy convencido de que el fútbol, por lo menos en los entrenamientos, es una actividad que genera menos riesgo comparado con otras profesiones como un delivery o empleados de estaciones de servicios, no entiendo por qué no podemos entrenar".

Luego se refirió a la situación del plantel de Villa Dálmine y el trabajo que realiza el plantel: "Los muchachos que tienen contrato no regalaron un minuto y entrenan de lunes a sábado dos horas por día".

"No es fácil armar un equipo con lo que será la economía luego de la pandemia, pero no me gusta perder el tiempo y por eso estoy adelantándome a los hechos", culminó el experimentado técnico.